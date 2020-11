Jeremih reste aux soins intensifs alors que sa famille déclare que le COVID-19 « a violemment attaqué son corps »

Le chanteur du 26e jour, Willie Taylor, affirme que Jeremih «respire tout seul».

Le monde de la musique s’est réuni pour des prières, des vœux et de bonnes pensées pour le chanteur de « Birthday Sex » Jeremih alors qu’il se bat contre COVID-19. Les cas signalés de virus ont augmenté ces dernières semaines alors que de nombreux pays, y compris les États-Unis, se sont préparés à un autre verrouillage de quarantaine. Beaucoup de gens se sont manifestés pour parler de la condition de Jeremih, y compris 50 Cent, TI et Chance The Rapper, et il y a quelques heures à peine, le chanteur de Day 26 Willie Taylor a partagé un « rapport de louange » sur sa page Instagram.

Gabe Ginsberg / Intermittent / Getty Images « Cuddo Mane @jeremih montre des progrès, respire tout seul et a reçu une dose plus faible de ses médicaments », a écrit Taylor dans une légende sur une photo de lui-même avec Jeremih. « Dieu est incroyable. Continuez à faire ces prières. Dieu se montre et se montre !! » Pendant ce temps, la famille de Jeremih a publié une déclaration officielle à CNN plus tôt dans la journée (18 novembre). Selon ses proches, l’artiste de 33 ans est actuellement en unité de soins intensifs et respirait à travers un ventilateur. C’était une tournure incroyable des événements qu’ils ont qualifiée de «rare pour un jeune homme de son âge sans conditions sous-jacentes». Ils ont ajouté que le COVID-19 « avait violemment attaqué son corps » et ont dit qu’ils étaient « reconnaissants » à tous ceux qui ont continué à prier pour lui. « Sa famille aimerait rappeler au monde que COVID-19 est réel et ne doit pas être pris à la légère », lit-on dans le communiqué. «De plus, il est important que les personnes infectées soient mises en quarantaine et que leurs familles et amis le sachent dès que possible. Il n’y a pas de honte à contracter le COVID-19, et les personnes qui en sont atteintes doivent être responsables et attentionnées envers les autres. [via]