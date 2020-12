Jeremih parle d’avoir cOVID-19, ses organes devenant «  enflammés  »

Jeremih est maintenant hors de l’hôpital après avoir été gravement atteint du COVID-19.

En novembre, les choses n’allaient pas bien pour le chanteur de R&B et des gens comme Chance The Rapper ont demandé aux gens de prier. Chano était également l’une des personnes qui ont dit aux fans que Jeremih s’améliorait.

Le chanteur de « Oui » parle maintenant pour lui-même de son état, l’un de ses premiers arrêts étant sur Se balancer le matin.

« Je suis un témoignage vivant et ambulant. Pour que vous le sachiez, j’étais vraiment mal au fond pendant le dernier mois et demi. Pendant que j’étais là-bas, vous savez, je ne me souviens même pas du jour où je suis entré . C’est comme ça que j’étais foiré, »a déclaré Jeremih.

«J’ai eu le tube dans la gorge pendant environ une semaine et demie», a-t-il ajouté. «J’étais vraiment, comme, dans un rêve et je ne vais pas mentir, je me suis réveillé environ deux fois et tout ce dont je me souviens, c’est juste de voir une lumière blanche… Ce que j’ai fini par avoir – et ça ne me dérange pas de le partager parce que maintenant, vous savez, je suis ici – cela s’appelait un [multisystem] syndrome inflammatoire. MIS. Ce qui est un cas rare de, vous savez, cause et effet de [COVID-19]. Tout mon intérieur, tous mes organes se sont enflammés. Ça descendait. «

Connaissez-vous beaucoup de gens qui refusent toujours de prendre le virus au sérieux?