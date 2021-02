«Jeopardy!» D’Alex Trebek! Garde-robe donnée à une organisation à but non lucratif qui aide les moins fortunés à s’habiller pour les entretiens d’embauche

Le 9 février, la famille d’Alex Trebek et Péril! Les membres de l’équipe ont fait don d’une partie de la garde-robe de l’animateur de l’émission de fin de match à The Doe Fund, une organisation qui offre des services de logement, d’éducation et d’emploi aux personnes dans le besoin.

Selon un Péril! communiqué de presse, les articles donnés comprennent 14 des célèbres costumes de Trebek, 58 de ses chemises habillées, 300 cravates, 25 polos, 14 pulls, neuf manteaux de sport, neuf ensembles de chaussures habillées, 15 ceintures, deux parkas et trois paires de pantalons.

Les vêtements aideront les personnes défavorisées à se remettre sur pied.

Les vêtements ont été reçus par le programme «Ready, Willing & Able» du Doe Fund, qui offre une formation professionnelle et des opportunités aux hommes qui ont lutté avec des problèmes tels que l’itinérance, la toxicomanie et l’incarcération.

Selon le site Web de l’entreprise, «c’est le premier et le seul programme qui combine un travail rémunéré avec des services complets pour aider les hommes à devenir autonomes en permanence», et a aidé plus de sept mille personnes à trouver un emploi et un logement permanent.

Les vêtements de Trebek seront utilisés pour des occasions, telles que des entretiens d’embauche, où une tenue professionnelle est vitale mais souvent difficile à obtenir pour les participants au programme.

Le fils de Trebek, Matthew, est un partisan de longue date de l’organisation à but non lucratif basée à New York et a été le premier à suggérer le don.

«Je considère Matthew Trebek comme l’un de nos soutiens les plus engagés», a déclaré Julie Androshick, associée au Doe Fund.

Le fils du célèbre animateur de quiz a déclaré qu’il savait «immédiatement» quoi faire de la garde-robe de son père et qu’Alex «serait totalement d’accord» avec le don.

Il a également vanté son admiration pour la mission de The Doe Fund de fournir un nouveau départ à ses participants défavorisés.

«J’espère que la confiance que quelqu’un pourrait ressentir en portant l’un des costumes et cravates de mon père l’aidera à décrocher un emploi et, plus important encore, l’aidera à réaliser qu’il n’est pas seul», a écrit Matthew dans un communiqué.

Jean Trebek a applaudi son fils sur Instagram pour sa «super idée», à côté d’une photo de son défunt mari de trente ans mettant une cravate.

«Cela me fait chaud au cœur de savoir que les costumes d’Alex seront donnés à une cause aussi importante», a déclaré Jean.

Alex, décédé en novembre dernier, était connu pour sa contribution à des causes humanitaires.

Il a fait don d’argent à plusieurs associations caritatives et a passé du temps à aider personnellement à soulager la famine en Éthiopie.

Le producteur exécutif de Péril!, Mike Richards, se souvient que «lors de sa dernière journée sur le plateau, Trebek a vanté les vertus de chacun ouvrant ses mains et son cœur à ceux qui souffrent.

«Faire don de sa garde-robe à ceux qui travaillent à reconstruire leur vie est le moyen idéal de commencer à honorer cette dernière demande», a félicité Richards.

Le Doe Fund apprécie grandement le don et est «étonné» par la générosité du domaine de Trebek.

Des représentants de l’organisation ont également exprimé leur sympathie pour la famille de Trebek à la suite de sa mort, révélant qu’ils avaient récemment perdu l’un des leurs: le fondateur et président George T. McDonald.

L’épouse de George, Harriet, présidente par intérim de l’organisation, a déclaré qu’elle était «reconnaissante que George ait pu voir les costumes d’Alex livrés aux personnes que nous servons avant de nous quitter.

Le Doe Fund a commémoré les deux hommes dans un récent post Instagram, écrivant: «Nous savons que George et Alex sont des anges gardiens qui sourient.»

