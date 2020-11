Jeon So Min révèle avec quel membre de «Running Man» elle a beaucoup interagi récemment

Jeon So Min s’est récemment assis pour une entrevue avec ESQUIRE Corée, où on lui a posé une variété de questions. Une question qui lui a été posée concernait ses camarades de casting sur Coureur.

On a demandé à Jeon So Min: « Qui est votre meilleur ami parmi les membres?«

Après avoir réfléchi un peu, Jeon So Min avait une personne en tête.

Cette personne étant Ji Suk Jin!

Jeon So Min a expliqué qu’elle avait beaucoup parlé avec Ji Suk Jin ces derniers temps.

Quand ils parlent au téléphone, Jeon So Min se sent heureux grâce à la personnalité aimable et amusante de Ji Suk Jin.

On lui a ensuite demandé comment elle pensait que les membres réagiraient à son entretien.

Jeon So Min a été honnête et pense que les membres de la distribution la taquineraient, car ils ont tendance à le faire beaucoup.

Cependant, Jeon So Min a ensuite donné un message positif et encourageant.

Voici la vidéo complète ci-dessous!