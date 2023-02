Jeon Jungkook de BTS a couvert le thème d’ouverture de Chainsaw Man

chanteuse sud-coréenne jeon jungkookappartenant au populaire groupe K-Pop, btssemble être un grand fan de » animeHomme à la tronçonneuse ». Le plus jeune membre de BTS a fait une émission en direct où il a commencé à chanter diverses chansons en karaoké, étonnant tous les fans de BTS connus sous le nom d’ARMYs.

Tout en interprétant diverses chansons populaires telles que »Boyfriend » de Justin Bieber ou »Despacito » papa yankee et Luis Fonsile plus grand moment de la soirée a été lorsqu’on lui a demandé s’il aimait » Chainsaw Man », ce à quoi il a répondu :

« Il y a une chanson qui s’appelle ‘donner un coup de pied« , a-t-il dit. « C’est une très bonne chanson. » Jungkook a alors commencé à chanter la chanson thème d’ouverture de « Chainsaw Man », « KICK BACK », chantée à l’origine par kenshi yonezu. Cela a permis à la chanson d’atteindre un grand nombre d’auditeurs dans Spotifyen plus d’augmenter les ventes de la version Blu-Ray de »Chainsaw-Man ».

La couverture de Jungkook a ravi les fans de BTS et de » Chainsaw Man », beaucoup partageant le clip sur divers réseaux sociaux. Ce n’est pas la première fois que Junkook montre son goût pour l’anime, puisqu’il a déjà été surpris avec un autre membre de BTS, nommé V, en train de regarder »Haikyuu !! ».

De nombreux téléspectateurs ont applaudi l’interprétation de Jungkook de » KICK BACK », beaucoup lui demandant de chanter la chanson thème d’ouverture de la saison 2 de l’anime » Chainsaw Man » une fois sa production confirmée.

« KICK BACK » de Yonezu compte actuellement plus de 64 millions de vues après avoir fait ses débuts sur la chaîne YouTube de MAPPA en octobre. Il est en tête des classements de streaming Spotify pour les ouvertures d’anime avec plus de 135 000 000 de flux. Le manga primé »Chainsaw Man » de Tatsuki Fujimoto a reçu une adaptation animée avec la production de MAPPA en octobre 2022.

Alors que de nombreux anime n’ont qu’une seule fin, MAPPA a choisi d’en créer une nouvelle pour chaque épisode, avec des artistes différents et des animations différentes dans chacun d’eux. Les chansons ont été chantées par toutes sortes d’artistes acclamés tels que Vaundy, TK de Ling tosite Siguere, Aimer, Queen Bee, entre autres.

Bangtan Sonyeondan, mieux connu sous le nom de BTS, est un groupe de K-Pop qui a fait ses débuts en 2013 sous le label Big Hit Entertainment, avec leur premier single hip-hop intitulé « No More Dream ». Cependant, le groupe est devenu célèbre dans le monde entier avec leur chanson » I Need U » qui leur a valu leur première victoire dans une émission musicale pour le groupe.

» Chainsaw Man » a sa première saison disponible sur le service de streaming croustillant.