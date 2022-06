Jensen Ackles veut que Jared Padalecki fasse une apparition dans The Boys

Les garçons est revenu sur Amazon Prime la semaine dernière et cette fois-ci, il apporte une toute nouvelle vague de Supes à la fête. L’un d’eux est Soldier Boy, joué par Jensen Ackleset lors d’une récente conversation, l’acteur et le showrunner Eric Kripke ont exprimé leur intérêt à amener la co-star de Supernatural d’Ackles Jared Padalecki dans la série dans un rôle de camée. Cependant, comme l’a noté Ackles, Padalecki n’est pas exactement assis à la maison en se tournant les pouces, et trouver un moment dans leur emploi du temps pour régler le problème n’est pas facile.

En tant que l’une des plus grandes séries d’Amazon, Les garçons cherche toujours à surpasser ses saisons précédentes, et l’ouverture de la saison 3 a certainement atterri de manière spectaculaire et sanglante. Dans le cadre de la croissance de la nouvelle saison, plusieurs nouveaux personnages devraient arriver, dont Soldier Boy d’Ackles, une version tordue de Captain America de Marvel qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors que l’arrivée de Soldier Boy est celle que les fans attendaient avec impatience, ils aimeraient sans aucun doute voir Ackles et Padalecki se réunir dans la série à l’avenir. S’adressant à Variety, le couple a déclaré:

Kripke: « J’adorerais un camée Jared! Il est toujours le bienvenu dans l’émission. Jusqu’à présent, le gars est sur une émission de réseau qui a autant d’épisodes – comme, beaucoup plus que huit. Alors il travaille toute l’année et maintenant il produit son spin-off et il a tout un empire là-bas. Il a été un homme occupé. Et il a même été difficile de comprendre à tout moment qu’il est libre. Mais s’il était libre et se retrouvait actuellement au chômage, je le mettrais sur ‘The Boys’ en un clin d’œil. Ackles: « Comme je pense que nous le savons tous, Jared est assez occupé à jouer dans sa propre émission, produisant un spin-off de cette émission. Il a certainement les mains pleines.

Les garçons pourraient obtenir une reuinon surnaturelle complète

Bien sûr, il a été largement rapporté qu’il y a quelqu’un d’autre que Kripke aimerait avoir dans le cadre de Les garçonset que quelqu’un serait l’homme qui a joué le père des frères Winchester dans Surnaturel: Jeffrey Dean Morgan. Tout comme Padalecki, Morgan a un emploi du temps chargé en ce moment avec le Les morts ambulants et son spin-off Negan/Maggie entre autres. Kripke était prêt à essayer d’embarquer Morgan pour la saison 3 de Les garçons, mais ce n’était tout simplement pas le cas. Cependant, le créateur n’a pas abandonné l’espoir de le faire venir pour la saison 4. Kripke a récemment déclaré Divertissement hebdomadaire:

« La question a été posée. Triste pour moi, heureux pour lui : il est actuellement le chef de file, avec Lauren Cohan, du spin-off de Walking Dead. Donc, en ce qui concerne le calendrier, je ne sais pas. Nous pourrions encore rester la star – croisé, malheureusement, parce que j’ai demandé. Nous avons eu un rôle, et ma première question a été: ‘Eh bien, est-ce que Jeffrey est disponible?’ «

Si Kripke peut trouver comment faire entrer Padalecki et Morgan Les garçons en même temps, puis l’original Surnaturel Trinity pourrait être à l’écran ensemble une fois de plus. Pour l’instant, Les garçons la saison 3 est sur Amazon Prime Video avec de nouveaux épisodes qui sortent chaque vendredi.