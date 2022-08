Jensen Ackles taquine son retour en tant que Soldier Boy dans The Boys Saison 4

Avertissement de spoiler: Spoilers pour The Boys Season 3 AheadJensen Ackles a fait ses débuts en tant que Soldier Boy plus tôt cette année lors de la saison 3 de Prime Video Les garçons. Le personnage est l’un des principaux antagonistes qui rejoignent le casting aux côtés du Homelander établi (Antony Starr). Dans l’univers de Les garçons, Solider Boy est le premier et le plus grand super-héros américain avant Homelander et l’ancien chef d’une équipe intitulée Payback. Finalement, lors d’une opération militaire au Nicaragua, son équipe le trahit et Solider Boy est remis aux Russes alors que Vought prépare leur dissimulation de la vérité. Pendant les événements de la saison 3, Billy Butcher (Karl Urban) libère Solider Boy, et après une explosion d’énergie involontaire, le super-héros autrefois comateux est exposé dans le monde.

Maintenant, Jensen Ackles taquine son retour pour Les garçons La saison 4, qui vient de commencer la production plus tôt cette semaine. Karl Urban participait aux annonces de la nouvelle saison, partageant une photo de lui et de son co-vedette Jack Quaid avant leur tournage. La publication Instagram se lit comme suit : « Commencez comme vous voulez continuer ! » Saison 4 Allons-y !!!.’ Jensen Ackles commente le message en disant: « Versez-moi un double … je suis en route. »

Soit Ackles joue avec ses fans, soit l’acteur reviendra en tant que Soldier Boy dans Les garçons Saison 4. Son personnage était un favori des fans la saison dernière, malgré certains actes odieux commis par le super-héros. Plusieurs acteurs de la distribution d’ensemble devraient le rejoindre, notamment Antony Starr, Erin Moriarty, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Tomer Capone, Chace Crawford, Karen Fukuhara, Claudia Doumit et Giancarlo Esposito.





Où est Solider Boy à la fin de la saison 3 ?

Distribution télévisée Sony Pictures et Amazon Studios

Le final de Les garçons La saison 3 était une conclusion exaltante, et Solider Boy en était une grande partie. Suite à la révélation que Homelander est le fils du personnage d’Ackles, le super-héros pense qu’il peut établir une connexion avec son père perdu depuis longtemps. Mais, bien sûr, cela ne se passe pas comme prévu, et la paire a commencé une confrontation majeure à la tour Vought avec Billy Butcher, Ryan, Queen Maeve, Starlight, Hughie et Mother’s Milk.

La conclusion climatique se termine avec Solider Boy chargeant une explosion d’énergie massive qui tuera tout le monde dans la tour. Cependant, Maeve le plaque par la fenêtre et les deux tombent au sol en dessous avec une énorme explosion. Le dernier que nous voyons du personnage est un Soldier Boy inconscient récupéré par Grace Mallory et remis à l’intérieur d’une capsule gazée.





Le personnage pourrait prendre n’importe quelle direction à partir d’ici, mais ne vous attendez pas à ce que Soldier Boy soit maîtrisé longtemps. Il était un personnage central dans l’arc narratif de la saison 3, et il semble qu’Ackles continuera d’être un personnage récurrent dans la quatrième saison à venir.