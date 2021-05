Jensen Ackles révèle sa nouvelle barbe soldat Boy pour la saison 3 des garçons

G-star RAW Hommes Jean 5620 3D Original Relaxed Tapered Bleu clair - Taille: 36-32 33-32 30-32 30-30 33-34 40-34 34-36 33-30 32-34 32-30 31-34 31-32 31-30 30-34 29-34 29-30 28-30 28-32

G-Star RAW Jeans Le jean G-Star Elwood a révélé une nouvelle manière de penser le denim lorsqu'il a été lancé pour la première fois. Cette version de saison présente la même confection 3D anatomique que l'original, dans une coupe actuelle. Taille mi-haute,Ample au niveau des cuisses, il se rétrécit vers les chevilles,Renforts aux genoux,Protège-talons,Braguette à boutons Il s'agit de la troisième édition du premier denim G-Star RAW au monde Cradle to Cradle Certified™ niveau Or qui a été lancé pour la toute première fois en février 2018. Cette version 2.0 est toujours unisexe, avec un poids revu et un denim rafraîchi et redynamisé. Développé à l'aide de notre procédé de teinture indigo RFTPi-Raw for the Planet Indigo le plus propre au monde, formulé en partenariat avec DyStar®, G-Star RAW et Artistic Milliners.,Raw for the Planet Indigo uses 15% less indigo, 70% less chemicals, no salts, and produces no salt by-product during reduction and dyeing process, consequently saving water and leaving clean and recyclable water effluent.,100 % Coton Bio,Organic cotton fibers are free of toxic pesticides and chemical fertilizers. Growing organic cotton helps to improve soil quality, prevents water contamination and conserves biodiversity. By choosing organic cotton, we can save up to 60% water.,Indigo trempé 8 fois, construction en sergé à droite 3 x 1, denim mi-épais de 11,5 oz,Chimie des textiles sans risque pour les personnes et l'environnement