Jensen Ackles révèle le plan des cinq saisons de Winchester avant son annulation

Il semble que Mary et John allaient chasser des monstres et des démons pendant longtemps avant que The CW ne mette fin à leurs plans. Les Winchesterle dernier Surnaturel Le spin-off est sorti sur l’écran du réseau en 2022, produit par l’une des stars de l’émission originale, Jensen Ackles, et il semblait qu’il serait enfin en mesure d’élargir l’univers de la série après plusieurs tentatives infructueuses. Cependant, la malédiction est toujours là.





Plus tôt cette semaine, The CW a annoncé que Les Winchester ne continuerait pas après avoir diffusé une seule saison, tombant dans la vague d’annulations avec Kung Fu et Marcheur : Indépendanceun spin-off d’une autre série mettant en vedette l’un des anciens Surnaturel vedettes, Jared Padalecki.

Les Winchester se déroule des années avant les événements de la série originale, à la suite des aventures des jeunes Mary et John, parents de Le surnaturel frères et sœurs stellaires. Tout comme leurs enfants le feraient à l’avenir, le couple fait équipe pour combattre des monstres, des fantômes, des démons et d’autres créatures, qui deviendront plus tard l’entreprise familiale.

Après l’annulation, Ackles a rejoint le fandom pour lancer une campagne pour sauver la série, car ils avaient de grands projets pour l’histoire du couple. S’adressant à Entertainment Weekly, le producteur a expliqué qu’ils avaient un plan de cinq saisons pour le projet et qu’ils chercheront à trouver où ils peuvent l’exécuter :

« Nous ne parlions pas seulement de l’histoire et de l’endroit où nous voulions emmener notre casting, nous parlions de qui nous allions ramener du vaisseau-mère. Nous mettions en place de nombreuses astuces pour garder nos manches et le garder excitant , pas seulement pour les nouveaux fans, mais aussi pour les fans de retour. J’espère que nous arriverons à exécuter cela. Je pense juste qu’il y a un moyen de garder ça en vie et ce serait dommage de laisser tomber. »

De plus, Ackles a parlé de l’idée qu’ils avaient de nouerLes Winchester avec le retour de Surnaturel à l’avenir:

« Et puis nous ne savons pas à quoi cela ressemblerait au-delà de cela, mais il y avait certainement un moyen de lier cela à un éventuel retour de Supernatural sur toute la ligne, que Robbie [Thompson] et j’en avais parlé. C’est quelque chose que Jared [Padalecki] et j’ai parlé de ce à quoi cela pourrait ressembler.

Supernatural et la malédiction pour étendre son univers

Les Winchester n’est pas le premier Surnaturel spinoff échoue à traverser plus d’une saison. En fait, l’un des grands défis que la série à succès a eu tout au long de son histoire a été de trouver un moyen de survivre au-delà de l’histoire originale.

Le premier spectacle à aller après cet objectif était Ghostfacers. Suite à l’apparition de l’équipe de chasseurs de fantômes dans la troisième saison de Surnaturel, le showrunner Eric Kripke a annoncé que Harry et Ed auraient leur propre histoire. Et ils l’ont fait, mais avec une seule saison sous la forme d’une série Web sur la chaîne YouTube de The CW. Bien qu’après le premier épisode, ils aient eu un épisode supplémentaire, avec l’apparition de Castiel (Misha Collins), ils n’ont pas réussi à prospérer.

Une autre retombée était la série animée Supernatural, bien qu’il s’agisse d’une adaptation lâche de la version originale. Il était responsable de la division japonaise de Warner Bros. et il a eu 22 épisodes. Dans sa version anglaise, Padalecki est revenu pour exprimer Sam, mais Ackles n’a pas pu exprimer Dean, bien qu’il soit revenu pour les deux derniers épisodes et enregistré pour le DVD.

En 2013 vint la troisième tentative. Surnaturel : Lignées de sang a présenté son épisode pilote dans la série, dans la neuvième saison, présentant cinq familles criminelles d’origines surnaturelles différentes qui se battaient pour prendre le contrôle de Chicago. La série explorerait cette intrigue, mais après avoir été rejetée par les critiques et les fans, The CW ne lui a pas donné le feu vert pour continuer.

Enfin, dernière opportunité avant l’arrivée de Les Winchester était le Sœurs capricieuses. Cette série devait être entièrement jouée par des femmes, tous les personnages déjà introduits dans Surnaturel. Encore une fois, le pilote faisait partie de l’émission principale de la saison 13, mais il n’a pas non plus réussi à passer le filtre lors de ses débuts.