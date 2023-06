Jensen Ackles plaisante sur la possibilité de perdre le rôle de Batman au profit de Pedro Pascal

Pedro Pascal est l’homme du moment et Jensen Ackles le sait très bien, c’est pourquoi il craint de perdre la chance de jouer Batman au protagoniste de Le dernier d’entre nous et Le Mandalorien.







L’ancien Surnaturel star est l’un des choix préférés des fans pour devenir le nouveau Dark Knight. En fait, avant que Ben Affleck ne soit choisi comme SnyderverseBruce Wayne ou Robert Pattinson ont été annoncés comme Batman de Matt Reeves, beaucoup ont appelé Ackles à enfiler le costume Caped Crusader.

En effet, la star de The Boys a déjà eu l’occasion de devenir la justicière de Gotham City mais dans des productions animées telles que Le long Halloween, Légion des super-héros, ou plus récemment en Ligue des Justiciers : Warworld. Cependant, le jouer en live-action serait sans aucun doute un rêve devenu réalité pour l’acteur comme pour presque tout le monde, étant donné que Batman est l’un des personnages de bande dessinée les plus populaires de toute l’histoire.

Lors d’un récent panel lors d’une convention (via la maison de DCU), Ackles a de nouveau exprimé son intérêt à devenir le célèbre héros, plaisantant sur la possibilité de perdre le rôle au profit de Pedro Pascal :

« Je ne sais pas. Même si je le savais, je ne te le dirais pas. Je veux dire, pourrais-je le faire ? Bien sûr. Aurais-je envie de le faire ? Oui. Serai-je en colère quand Pedro Pascal l’aura ? Ouais. Que Dieu vous bénisse, Pedro. Tu continues à le tuer, mon pote. Faites-moi savoir quand vous transmettez quelque chose. Écoutez, en ce moment, personne ne parle de quoi que ce soit… Il y a une grève dans l’industrie du divertissement, et jusqu’à ce que cela soit résolu, personne n’a de conversation sur quoi que ce soit… Aurais-je l’idée de jouer mon super-héros préféré de tous les temps ? Nan, je vais bien (rires)… J’adorerais ça. Enregistre-moi. »

Au-delà de son expérience en jouant le personnage dans des projets d’animation, il ne fait aucun doute qu’Ackles serait l’un des meilleurs choix pour le rôle, sauf peut-être à cause de son âge. Pourtant, le Batman que James Gunn présentera dans son DCU sera un héros mature, puisque le film explorera son rôle de père et sa relation avec son fils Damien Wayne.

De plus, grâce à Les garçons et même Surnaturel, Jensen a montré qu’il avait la capacité physique de jouer le personnage. Un autre aspect important est sa voix, qui est déjà familière aux fans de Batman, et qui correspond sans aucun doute parfaitement à la personnalité du Caped Crusader.

Mais le point le plus important est l’engagement. Comme il l’a dit lui-même, Ackles a un grand amour pour le personnage et l’a même appelé son préféré, donc il ne fait aucun doute qu’il ne prendra pas ses responsabilités à la légère mais il ne laissera pas non plus la pression lui arriver, puisqu’il est un acteur expérimenté. avec une belle carrière.

Bien sûr, Pedro Pascal correspond également à bon nombre de ces descriptions, il serait donc un bon candidat si ces acteurs sont le chemin que Gunn et le réalisateur Andy Muschietti veulent emprunter avec Brave and the Bold.

Scott Eastwood, Henry Golding, Jake Gyllenhaal, Ben Barnes, Austin Butler, Regé-Jean Page et même Nicholas Hoult, qui serait un favori pour Superman : Héritage soit dans le rôle de Clark Kent ou de Lex Luthor. Le grand La star a déjà auditionné pour le rôle en compétition avec Robert Pattinson, afin qu’il puisse avoir une seconde chance avec Muschietti.