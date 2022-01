Jensen Ackles partage une nouvelle image de Soldier Boy alors que la date de diffusion de la saison 3 est annoncée

Amazon a publié une date de première et un nouveau teaser pour Les garçons, et Jensen Ackles a pris le train en marche pour partager une nouvelle image de Soldier Boy.

Fans de la série de super-héros chaotique et très adulte d’Amazon Les garçons Nous avons passé une bonne journée aujourd’hui avec la sortie de la nouvelle bande-annonce et l’annonce de la première de la troisième saison sur Amazon Prime Video en juin. Comme si cela ne suffisait pas, le nouveau venu de la série Jensen Ackles a profité de l’occasion pour sauter sur son compte Instagram et partager une nouvelle image des coulisses de son personnage Soldier Boy, qui rejoindra le chaos sanglant au retour de la série et n’est clairement pas va arriver avec un gémissement.

Soldier Boy arrive dans les bandes dessinées en tant que personnage de Captain America qui a un lien très important avec les « supes », et il est juste de dire que de nombreux fans sont ravis de voir ce que l’ancienne star de Supernatural prendra sur le personnage controversé sera. Bien sûr, l’apparition d’Ackles dans Les garçons provoque aussi des retrouvailles avec Surnaturel créateur Eric Kripke, qui a révélé à Vanity Fair comment le personnage avait déjà été créé dans la série avant le casting de Jensen. Expliquant comment tout cela est arrivé, Kripke a déclaré :

« Nous avions écrit Soldier Boy bien avant que je ne lance Jensen. La majorité des gars que nous recherchions pour cette partie étaient en fait assez plus âgés que Jensen parce que c’est un héros de la Seconde Guerre mondiale. Mais c’est tellement drôle comment ces choses arrivent parfois. Jensen a appelé moi et je ne suis plus dans la série mais nous restons en contact et nous envoyons des SMS de temps en temps. Mais il m’a appelé et nous discutions juste et je me dis bien que je prépare la saison 3 de la série, et je avoir ce personnage Soldier Boy, et c’était vraiment pénible à lancer, et je n’ai vraiment trouvé personne. Hé, attendez une minute, voulez-vous le faire? Je lui ai envoyé le script, et il est comme, oh mon Dieu, je veux totalement faire ça. Moins d’une semaine plus tard, il a été choisi. Il a juste appelé ce jour-là, c’est l’une des principales raisons pour lesquelles il a obtenu ce rôle. «

En juin de l’année dernière, presque exactement un an avant ce que nous savons maintenant être la date de la première de la nouvelle saison, Amazon Prime a publié le premier aperçu complet de Jensen dans son costume de Soldier Boy, qui a immédiatement suscité la frénésie des fans. À l’époque, Laura Jean Shannon, qui a développé le look du personnage de la série avec l’artiste conceptuel Greg Hopwood, a expliqué à Variety ce qu’ils espéraient accomplir et comment le casting de Jensen y avait beaucoup contribué. Elle a dit:

« Notre objectif était de mettre en lumière une époque révolue de masculinité manifeste et de courage. Avec ce pedigree, nous avons plongé la tête la première dans la cuisson d’une qualité entièrement américaine fondée sur le sens pratique d’un soldat militaire avec une forte dose d’arrogance de cow-boy à l’ancienne. Nous savions que l’acteur devait avoir le look et les côtelettes de Steve McQueen avec une attitude de John Wayne – heureusement, Jensen Ackles incarne tout cela. »

