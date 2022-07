Jensen Ackles partage ses réflexions sur la tournure majeure avant la finale des garçons

AVERTISSEMENT DE SPOILER : Principaux spoilers pour les sept premiers épisodes de The Boys Saison 3 à venir :

Soldier Boy (Jensen Ackles) a été une présence bienvenue dans la saison 3 de Prime Video Les garçons. Son personnage, bien que terriblement dangereux, a fait partie de grands moments tout au long de la saison alors qu’il tente de se venger de son ancienne équipe de super-héros, Payback.

Dans le dernier avant-dernier épisode, intitulé Voici une bougie pour vous éclairer au lit, une torsion majeure de l’intrigue a été révélée qui changerait considérablement le déroulement de la finale. Alors que Soldier Boy commence à battre le visage de Mindstorm, il lui dit quelque chose que nous ne pouvons pas entendre à ce moment-là. Cependant, la tournure choquante est révélée à la fin de l’épisode. Soldier Boy appelle Homelander, l’homme avec qui il vient d’avoir une bataille épique dans l’épisode précédent, pour lui faire savoir qu’il est en fait son père biologique.

Il raconte à Homelander que dans les années 1980, il a fait un don au scientifique de Vought Jonah Vogelbaum pour ce qu’il supposait être un projet de génétique. Cependant, un an plus tard, Homelander est né. Étant donné que Vogelbaum est le scientifique qui a créé Homelander, Soldier Boy a pu relier les points, ce qui a permis de réaliser que le Supe le plus puissant de la planète est en fait le fils de Soldier Boys.

Dans une interview exclusive avec Variété, Jensen Ackles a partagé ses réflexions sur la tournure majeure.

« En tant que fan de la série, je n’ai pas vu cela venir. J’ai juste supposé que le seul lien était le fait qu’ils étaient contextualisés de la même manière, que Soldier Boy était le Homelander original et s’est mis en travers du chemin et ils l’ont remplacé par un méné, une version plus récente de la même chose. Mais en aucun cas, forme ou forme, je ne pensais qu’il y avait un lien de sang réel. Donc ça m’a en quelque sorte jeté pour une boucle.

Le public a également été choqué car il n’y avait aucune allusion ou allusion au lien sanguin à aucun moment de l’émission; cependant, après la révélation, il s’intègre entièrement dans l’intrigue de la série. Fans de Les garçons pouvez voir comment cette saison se termine en deux jours, avec la sortie finale de la saison 3 ce vendredi.





À quoi devons-nous nous attendre de l’épisode final de la saison 3 ?

Les garçons a sans doute été l’une des meilleures émissions de l’année à travers sept épisodes. Bien que nous ayons reçu la révélation massive dans l’avant-dernier épisode, il reste encore de nombreux conflits à résoudre. Bien que nous puissions essayer de prédire ce qui se passera ensuite dans la série, le showrunner et scénariste en chef Eric Kripke a réussi à surprendre constamment le public à chaque nouvel épisode.

Dans la bande-annonce promotionnelle de la saison 3, épisode 8, nous obtenons un récapitulatif des points de l’intrigue précédents, avec des indices sur ce à quoi nous pourrions nous attendre dans la finale. Premièrement, le public peut voir le retour de Stan Edgar, qui a été un paria de Vought après les explosions de Homelander. Maeve, qui est actuellement détenue en captivité par Homelander afin qu’il puisse récolter ses œufs, verra probablement une sorte de résolution ou de disparition. Hughie et Butcher devront accepter l’utilisation de Temp-V, qui tue lentement le duo. Enfin, Homelander et Soldier Boy devront discuter de leurs différences et peut-être faire équipe contre Butcher et The Boys, Black Noir venant aider à éliminer Soldier Boy.

Ce vendredi devrait être un épisode amusant, sanglant et super rempli qui se terminera probablement sur un cliffhanger, mettant en place l’éventuelle quatrième saison. Alors connectez-vous à Prime Video le 8 juillet pour découvrir ce qui se passe avec Les garçons, et découvrez la promo finale ci-dessous.