Jensen Ackles parle de la finale de la saison des Winchesters

La finale de la saison du drame dark fantasy Les Winchester vient d’être diffusé le 7 mars dernier et les téléspectateurs étaient encore abasourdis. Une deuxième saison pour la série n’est pas encore confirmée mais Jensen Ackles avait déjà fait des plans pour la saison à venir. L’acteur a fait allusion à ce qui s’en vient pour la série dramatique.

Alors que la finale de Les Winchester la première saison a vu le retour de Jim Beaver et Alexander Calvert, Jensen Ackles a laissé entendre que d’autres personnages reviendraient dans la possible deuxième saison de la série. Il a dit à EW, « Les gens étaient comme, ‘Allons-nous voir plus de visages dans la finale?’ Et j’étais comme, ‘Bien sûr que tu l’es, mais je ne te dis pas qui.’ [Laughs] Il y a un trésor à choisir.

Il a poursuivi: « Et pour aller de l’avant, si Dieu le veut, il y a eu beaucoup d’intérêt de la part de gens profondément enracinés dans la tradition surnaturelle qui se disaient: » Hé, pourquoi n’ai-je pas reçu d’appel? Je suis comme, ‘Attendez la saison 2.’ J’espère que nous pourrons apporter ces visages familiers. Nous voulons faire le spectacle le plus divertissant possible. C’est ce que nous avions prévu de faire au départ et ce que nous espérons continuer à accomplir.

Les téléspectateurs ont également été surpris lorsque la série a ajouté un univers alternatif au mélange. Lorsqu’on lui a demandé s’il rendait les choses un peu plus compliquées, l’acteur a demandé à tout le monde de faire confiance à son processus. Il a dit: « Tout le monde dit: » Je ne peux pas croire que tu vas jouer avec les traditions de la série « , et c’est comme » Attends, fais-nous confiance. Et en fait, ça joue dedans. Vous avez Bobby, vous avez Jack, vous avez le fait que Sam est toujours sur Terre, et voici Dean, littéralement au paradis essayant de faire des choses pour protéger la vie de son frère. Donc, cela fait avancer la tradition.





Jensen Ackles revient en tant que doyen

Bien que l’acteur ait fait la narration de la série, il est également revenu en tant que Dean dans l’épisode pilote de la série, mais il n’avait pas de dialogue à l’époque. Lorsqu’on lui a demandé comment il se sentait en reprenant son rôle une fois de plus, il a admis que cela avait frappé différemment. Il a dit: «C’est bizarre parce que nous sommes dans une ville différente, en train de filmer avec une équipe différente. Je travaille avec différents acteurs. Avoir Jim là-bas et avoir Calvert là-bas, c’était presque comme si nous avions été amenés d’une autre équipe pour venir montrer à ces nouvelles recrues comment jouer au baseball. [Laughs] Comme si nous n’étions pas chez nous.

Il a poursuivi: «Mais c’était une position dans laquelle nous étions tous très à l’aise de sauter et, comment ne pourriez-vous pas jouer ces personnages aussi longtemps que nous l’avons tous? C’était comme si Dean était sur place.

Les Winchester finale diffusée le 7 mars dernier.