Jensen Ackles monte en selle avec Alec Baldwin pour le prochain Western Rust

Jensen Ackles se prépare pour son prochain grand rôle. Les Surnaturel la star vient de rejoindre la distribution d’ensemble du prochain film Western Rouiller, mettant l’acteur aux côtés d’Alec Baldwin, Travis Fimmel, Brady Noon et Frances Fisher. Baldwin et Joel Souza ont conçu l’histoire avec Souza écrivant le scénario et servant de réalisateur.

Rouiller suit « un infâme hors-la-loi occidental Harland Rust (Baldwin) qui a eu une prime sur sa tête depuis aussi longtemps qu’il se souvienne. Lorsque son petit-fils de 13 ans, Lucas (Noon) est reconnu coupable d’un meurtre accidentel et condamné à la pendaison , Rust se rend au Kansas pour le faire sortir de prison. Ensemble, les deux fugitifs doivent distancer le légendaire US Marshal Wood Helm (Jensen Ackles) et le chasseur de primes Fenton « Preacher » Lang (Fimmel) qui leur emboîte le pas. Des secrets profondément enfouis renaît de leurs cendres et un lien familial inattendu commence à se former alors que le duo dépareillé tente de survivre à l’impitoyable frontière américaine. »

Alec Baldwin produit sous sa bannière El Dorado Pictures aux côtés de Matt DelPiano pour Cavalry Media, Ryan Donnell pour Thomasville Pictures, Anjul Nigam pour Brittany House Pictures, et Ryan Winterstern et Nathan Klingher pour Short Porch Pictures. Allen Cheney, Emily Hunter Salveson, Christopher MB Sharp et Jennifer E. Lamb sont les producteurs exécutifs. BondIt Media Capital et Hunter Salveson financent avec Streamline Global de Donnell Smith.

Les fans connaîtront mieux Jensen Ackles pour son rôle de Dean Winchester dans la série à succès Surnaturel. Cette émission a pris fin en 2020 après quinze saisons, mais pas avant de faire de Ackles et Jared Padalecki des stars de bonne foi. Ackles a depuis repris le rôle du super-héros (supervillain?) Soldier Boy dans la troisième saison à venir de Les garçons chez Amazon. Il a également été la voix de Bruce Wayne dans le double long métrage d’animation de cette année Batman : le long Halloween.

Curieusement, Jensen Ackles a terminé le tournage de The Boys un an jour pour jour après avoir terminé Surnaturel. C’est un rôle à l’autre pour l’acteur qui a déjà son prochain gros poste au conseil d’administration avec Rouiller. Où qu’il aille, il semble clair que les nombreux fans qu’il a accumulés au cours des dernières années l’accompagneront. Il y a un énorme intérêt autour de ses débuts à venir dans Les garçons, et sa présence dans Rouiller ne peut que contribuer à attirer davantage l’attention sur ce film.

Ces dernières années, Alec Baldwin avait joué Donald Trump sur Saturday Night Live, une performance qui lui a valu un Primetime Emmy Award. Il peut également être reconnu pour ses dizaines de rôles au cinéma des années passées, de jus de scarabée et La chasse au mois d’octobre rouge à Hausse des gardiens et même la voix de Le bébé patron. En 2019, il était le rôtisseur à la télévision Comédie Central Roast d’Alec Baldwin. Les 30 Rocher La star continue de passer beaucoup de temps sur le petit écran et il a été rapporté qu’il avait un projet de série comique en préparation avec Kelsey Grammer.

Une date de sortie n’a pas été fixée pour Rouiller et on ne sait pas quand le tournage commencera. Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par Deadline.

Sujets : Rouille