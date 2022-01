Jensen Ackles explique pourquoi il n’a pas parlé à Jared Padalecki de Supernatural Prequel

Jenson Ackles a fait sensation parmi les fans lorsqu’il a annoncé que Surnaturel obtiendrait une nouvelle série préquelle axée sur l’histoire de la famille Winchester, avec lui revenant en tant que Dean Winchester pour raconter une partie de l’émission. Cependant, il est vite devenu évident que sa longue Surnaturel la co-vedette Jared Padalecki n’était pas impliquée dans le projet ni même au courant de ce qui se passait. Après quelques messages partagés sur les réseaux sociaux, la paire a finalement résolu le petit problème et tout le monde semblait heureux. Maintenant, dans une nouvelle interview, Ackles a expliqué ses raisons de ne pas inclure Padalecki dans les discussions sur la série ou de lui faire savoir qu’elle était en développement à The CW.

S’exprimant sur le podcast Inside of You avec Michael Rosenbaum, Ackles a expliqué que sa seule raison de ne pas laisser Padalecki participer au projet secret était qu’il ne voulait pas mettre de malice sur la série alors qu’elle en était à ses débuts. Il a admis qu’il aurait préféré que la courte retombée entre les deux ne se déroule pas en public, mais au final, tout s’est bien passé et ils se sont réconciliés. Ackles a dit :

« [I’m] extrêmement superstitieux quand il s’agit de certaines choses. Et l’un d’entre eux est – et c’est probablement quelque chose que beaucoup d’acteurs partagent – nous ne parlons pas d’auditions tant que nous n’avons pas obtenu le rôle. [It’s] une règle non écrite selon laquelle vous ne parlez pas de merde jusqu’à ce que ce soit une affaire conclue […] Et [The Winchesters] était ma première aventure dans la production et la création de contenu, et je ne voulais pas le porter à tout prix, alors je me suis tu à ce sujet. Seules les personnes qui devaient savoir savaient… J’avais certainement des gens à qui j’étais ravi de parler. Jared étant numéro un sur cette liste… [After the news broke] J’ai reçu un long message de Jared, et il était vraiment dégoûté, et je me souviens juste que mon cœur s’est juste effondré. Avec le recul, cela aurait pu être une étape qui a été évitée. Mais il l’a fait, et c’est arrivé, et nous nous en sommes occupés. Et lui et moi, on est super. J’aurais aimé qu’il m’appelle et me dise : ‘Yo, mec, pourquoi ne m’as-tu pas dit que tu fais ça ?’ Et j’aurais dit: ‘Oh, d’accord, oui, j’ai travaillé et cela s’est produit et c’est bien tôt dans le processus. Ce n’est même pas une affaire conclue, nous n’avons même pas de plan. Je ne voulais juste pas en parler ou le dire aux gens et porter la poisse. Et il l’a totalement compris. Il a compris, et il s’est dit : « Ah, je n’aurais probablement pas dû faire ça. » »