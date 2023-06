Jensen Ackles a dû se battre pour jouer le rôle de Soldier Boy dans The Boys

Diesel Only The Brave Only the Brave

Le parfum ONLY THE BRAVE de DIESEL se destine aux hommes qui ont le courage et la force de se battre pour concrétiser leurs rêves. Manifeste de la vie d'un homme qui à choisi de se comporter en héros. Pour symboliser le courage, la force et l'affirmation de soi, DIESEL a opté pour un flacon iconique, une véritable sculpture, un poing qui rassemble ces 3 valeurs, avec le logo de la marque inscrit sur un anneau argenté. Jeu de contraste entre des notes fraiches de citron et de mandarine en tête, un coeur floral de violette, cèdre et coriandre qui laisse ensuite place à un sillage chaud d'ambre et de nuances de cuir, ONLY THE BRAVE de DIESEL est impossible à ranger dans une seule catégorie. DIESEL réinvente un langage contemporain, viril et assuré, choc entre les cultures pop art et street. Parfum de caractère au nom évocateur, ONLY THE BRAVE de DIESEL se construit autour de 3 valeurs fortes : Courage, Force et Affirmation de soi. Des valeurs qui permettent aux hommes d'avancer et d'écrire leur histoire. Parfum crée en coopération par les maisons L'Oréal et Diesel, Only The Brave est le résultat du travail de 3 grands nez, Alienor Massenet, Olivier Polge et Pierre Wargnye et est lancé sur le marché en mars 2009. Son flacon en forme de poing évoque immédiatement la virilité et la force et est considéré aujourd'hui comme un classique, avec en plus la particularité de pouvoir le poser de 3 façons différentes. Grâce à sa composition qui démarre sur les notes de citron pour ensuite se poser sur ce coeur mélant habillement violette et cèdre pour finir sur du cuir et de l'ambre, ONLY THE BRAVE de DIESEL peut se porter toute l'année, en journée ou en soirée. Notes : Citron, Mandarine, Cèdre, Coriandre, Violette, Ambre, Styrax, Labdanum. Les Parfums Diesel pour Homme et pour Femme. DIESEL est plus qu'une marque, c'est un mode de vie différent, un mélange de raffinement, de provocation et d’humour. DIESEL crée des parfums originaux à multiples facettes, colorés, souvent non conventionnels, ayant une véritable personnalité. Famille olfactive : Oriental boisé Notes de tête : Citron Primafiore Notes de coeur : Ambre Notes de fond : Cuir, Cèdre