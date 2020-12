Jenny Slate Voice Missy dans ‘Big Mouth’ Saison 4? Comment le spectacle a géré la transition

Grande bouche La saison 4 a fait ses débuts sur Netflix le 4 décembre 2020. La nouvelle saison de la série animée à succès sur l’adolescence (et tout ce qui va avec) a attiré l’attention plus tôt dans l’année lorsque la membre de la distribution Jenny Slate a annoncé qu’elle quittait la série. Découvrez comment ils ont écrit le commutateur dans l’intrigue.

Jenny Slate a exprimé Missy dans « Big Mouth »

Jenny Slate comme Missy Foreman-Greenwald dans «Big Mouth» Saison 4 Episode 2 | Netflix

Slate est connue pour son travail dans des séries d’action en direct comme Parcs et loisirs et Marié. Elle a également joué dans des films comme Enfant évident et Doué (ce dernier qui l’a amenée à sortir avec sa co-star, Chris Evans). Mais ceux qui regardent des films d’animation et des émissions sont peut-être plus familiers avec son doublage.

L’acteur a exprimé Missy Foreman-Greenwald au cours des trois premières saisons de Grande bouche. Missy est l’une des jeunes adolescentes qui vivent les hauts et les bas de la puberté. Cela comprend l’obtention de son propre «monstre hormonal» pour guider ses décisions. Missy est décrite comme ringarde et un peu maladroite, mais se défend quand cela compte.

Elle a quitté le spectacle en 2020

Jenny Slate | Matt Winkelmeyer / Getty Images pour la Critics Choice Association

CONNEXES: Pourquoi Jenny Slate quitte « Big Mouth » et ce que la série Netflix envisage de faire ensuite

À la suite de nouvelles conversations sur les voix noires dans le divertissement, Slate a démissionné. «Au début de l’émission, je me suis dit qu’il était permis pour moi de jouer à« Missy »parce que sa mère est juive et blanche – tout comme moi», a-t-elle écrit sur Instagram. « Mais » Missy « est aussi noir, et les personnages noirs dans une émission animée devraient être joués par des Noirs. »

Slate continua. «Je reconnais à quel point mon raisonnement initial était imparfait, qu’il existait comme un exemple de privilège blanc et de tolérances injustes faites dans un système de suprématie blanche sociale, et qu’en jouant à ‘Missy’, je me livrais à un acte d’effacement de Black gens. »

Slate avait déjà enregistré la saison 4 de « Big Mouth »

«Mec, je suis très excité pour le nouvel acteur de la voix de Missy», a écrit un utilisateur Twitter de la saison en novembre 2020. «[SPOILER ALERT] vous devrez attendre la saison 4 ep 9 pour entendre @ayoedebiri en tant que Missy, MAIS promettez que ça vaudra la peine d’attendre », a répondu le compte Twitter officiel de Big Mouth.

L’épisode en question, « Horrority House », montre le personnage confronté à « toutes ces différentes parties de qui elle est », a déclaré le créateur Nick Kroll à Variety. Après que Missy les a littéralement reconstitués, elle rencontre son nouveau moi, exprimé par Ayo Edebiri. « La transition est un bel adieu à Jenny à ce moment-là », a déclaré l’acteur.

Ayo Edebiri a-t-il imité la voix de Slate?

Edebiri a déclaré à la publication qu’elle voulait rendre «hommage» à la Missy de Slate, «tout en apportant quelque chose de nouveau». À propos de son interprétation du personnage, elle a ajouté: « La voix que j’ai trouvée est aussi due au travail que Jenny a fait. » Edebiri a ensuite exprimé Missy dans le dernier épisode de la saison, « Qu’est-ce que tu vas faire? »

En plus d’exprimer le personnage, Edebiri est un comédien et un écrivain. Elle est connue pour sa série numérique Comedy Central Ayo et Rachel sont célibataires et la sitcom NBC Côté ensoleillé, rejoint le Grande bouche « Parce que j’ai eu l’expérience d’être dans la pièce et de connaître l’histoire, je pense que cela a aidé avec le niveau de confort », dit-elle.