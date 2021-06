Jennifer Tilly taquine le retour de Tiffany dans la série télévisée Chucky Photo

Lorsque Jennifer Tilly a rejoint le Un jeu d’enfant franchisé en La mariée de Chucky, c’était l’un de ces moments de génie qui a donné une nouvelle vie à la série de poupées tueuses. Maintenant, elle est de retour avec Chucky lui-même, Brad Dourif, dans la nouvelle série télévisée Chucky qui porte la franchise sur le petit écran de manière importante. Alors que Tilly était absent de la récente Malédiction de Chucky, elle est apparue à la fin du dernier film, Culte de Chucky, qui a planté le décor de la série télévisée. Tilly a récemment été active sur ses comptes Twitter et Instagram et a partagé un aperçu des coulisses de son personnage Tiffany alors que la production se poursuit.

Pour revenir à l’endroit où tout a commencé, Jennifer Tilly est apparue pour la première fois comme la version humaine de Tiffany dans Bride Of Chucky, dans laquelle elle a reconstitué l’épave d’une certaine poupée Good Guy, avant d’être assassinée par lui et ramenée à la vie comme une poupée elle-même – bien que plus blonde et vêtue de cuir , mais certainement pas moins sadique. C’était une histoire d’amour pas comme les autres, et Tilly apparaissait comme elle-même dans Graine de Chucky, qui a vu la poupée Tiffany transférer son âme dans Tilly, la conduisant à jouer le personnage de Tiffany, à l’intérieur du corps de Tilly. Est-ce que nous suivons?

Il semblait que cela aurait pu être la fin du rôle de Tilly et de l’histoire de Tiffany. Tilly n’a pas participé à Malédiction de Chucky en 2014, et n’a pas été vu presque hors de son suivi Culte de Chucky, sauf à la fin du film, où elle est apparue à la fois en version humaine et en version poupée de Tiffany. Ignorant complètement le film de redémarrage, cela mène directement à l’endroit où l’émission télévisée reprend l’histoire qui poursuivra l’histoire originale de Chucky, tout en l’amenant à un tout nouveau public sur un nouveau support.

Le réalisateur original Don Mancini est de retour à bord, et il a déjà parlé de ce qu’il espère réaliser avec la nouvelle version de la vieille poupée.

« C’est tellement important de donner à Chucky de nouvelles armes, de nouvelles stratégies et de nouvelles cibles, de nouveaux objectifs. Chucky a un objectif différent dans l’émission de télévision qu’il n’a jamais eu auparavant et c’est spécifiquement quelque chose qui est conçu pour évoquer quelque chose qui se passe dans l’air du temps aujourd’hui. »

La description officielle du Chucky La série télévisée se lit comme suit: « Après qu’une poupée Chucky vintage se soit présentée à une vente de garage de banlieue, une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos alors qu’une série de meurtres horribles commencent à exposer les hypocrisies et les secrets de la ville. Pendant ce temps, l’arrivée d’ennemis et d’alliés de Le passé de Chucky menace d’exposer la vérité derrière les meurtres, ainsi que les origines indicibles de la poupée démoniaque en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est en quelque sorte devenu ce monstre notoire. »

Outre Tilly et Dourif, la fille de Dourif, Fiona, reprend son rôle du Malédiction de Chucky et Culte de Chucky films, ainsi que des originaux Un jeu d’enfant l’acteur Alex Vincent qui revient sur son rôle d’Andy. Christine Elise McCarthy, qui a joué la sœur adoptive d’Andy dans Jeu d’enfant 2, rejoint également le casting. Les nouveaux venus dans la série incluent Devon Sawa, Lexa Doig et Zackary Arthur. La série devrait être diffusée sur SYFY et USA Network à l’automne.

