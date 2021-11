Jennifer Tilly pensait qu’elle était finie en tant que Tiffany après Seed of Chucky

Jennifer Tilly est devenue une partie presque aussi intégrante de la franchise Chucky que la poupée démoniaque elle-même, mais elle a révélé dans une nouvelle interview qu’elle doutait une fois qu’elle serait la bienvenue dans le rôle de Tiffany grâce à une réponse moins que positive de la part du studio à Graine de Chucky, le cinquième film de la série et la suite directe de La mariée de Chucky, qui a amené Tilly au rôle en premier lieu. En tant que grand favori des fans, il est difficile d’imaginer que le rôle de Tiffany dans l’avenir de la franchise était douteux à condition que Tilly veuille en faire partie, mais à un moment donné, elle ne pensait certainement pas qu’elle jouerait à nouveau le rôle. Elle a dit à Comicbook.com :

« J’ai en quelque sorte compris que je ne pourrais pas jouer Tiffany pour toujours. Et après Graine de Chucky, le studio disait : « C’était trop gai, c’était trop drôle, et il y avait trop de Jennifer Tilly » ; car Graine de Chucky était en quelque sorte le sommet de l’homosexualité que nous avions John Waters et le gamin genderfluid et moi nous promenions en faisant des blagues et j’étais une poupée et Jennifer Tilly. Afin qu’ils [were] un peu comme, ‘D’accord, tu t’es bien amusé. Mettons cela de côté. J’ai donc compris que ça allait être une toute nouvelle situation. »

Maintenant bien sûr, étant apparu en 2014 Malédiction de Chucky et Culte de Chucky trois ans plus tard, il semblait presque acquis qu’elle ferait une apparition dans la nouvelle série télévisée de Don Mancini basée sur la franchise. Lorsqu’on lui a offert la chance de jouer à nouveau Tiffany, Jennifer Tilly n’allait pas laisser passer l’occasion, car pour une femme dans la soixantaine, elle a révélé qu’il n’y avait tout simplement pas beaucoup de rôles qui lui étaient proposés où elle pouvait jouer ce genre de personnage.

« Je dois dire que c’est tellement fabuleux de monter sur le plateau et de mettre mon soutien-gorge push-up et mes talons hauts et de me pavaner et de faire toutes ces choses que je n’ai pas faites depuis longtemps. Parce que vous savez, vous obtenez à un certain âge, tout d’un coup, vous n’avez plus de scènes de sexe ou de scènes de baisers et ils ne veulent plus vraiment vous voir dans les robes sexy. Comme j’aime toujours la jouer et il a écrit tellement de choses pour moi. »

En ce qui concerne la série télévisée Chucky, elle a déclaré qu’il y avait beaucoup de choses à apprécier pour les fans dans la série. « Cela devient de plus en plus fou. Le dernier épisode est absolument dingue. Je pense que les fans vont être ravis, mais chaque fois que je l’ai, quand je regardais ça et surtout avec la trame de fond, je n’avais aucune idée que Tiffany était si mal. J’ai toujours pensé qu’elle était juste une fille vraiment adorable qui avait été induite en erreur. Mais je pense que je suis un peu délirante ; en tant qu’actrice, vous trouvez le bon chez quelqu’un. J’étais comme, ‘Oh, c’est une mère et elle a un enfant compliqué et elle aime Martha Stewart. Elle aime son homme. Et vous savez, de temps en temps, elle a une petite erreur et elle tue accidentellement quelqu’un, mais ensuite elle se sent vraiment mal.' »

Nouveaux épisodes de Chucky diffusé chaque semaine sur SYFY et USA Network, ce qui apportera beaucoup plus de Jennifer Tilly en tant que Tiffany. Cette histoire nous vient de Comicbook.com.

