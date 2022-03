Jennifer Tilly a confirmé son retour pour la saison 2 de Chucky

Après une première saison réussie, Chucky reviendra sur les écrans pour une autre série d’épisodes remplis de sang. Deadline a rapporté qu’il a été confirmé que Jennifer Tilly portait à nouveau les jupes courtes et les hauts moulants « inappropriés pour son âge » de Tiffany Valentine, pour le plus grand plaisir des fans. Ayant fait partie intégrante de la Un jeu d’enfant franchisé depuis 1998 Mariée de ChuckyTilly est depuis apparue dans trois suites et la première saison de la nouvelle série dérivée basée sur les bouffonneries meurtrières de la poupée Good Guy possédée par l’esprit du tueur en série Charles Lee Ray.

Tilly a clairement savouré son retour en tant que Tiffany, comme dans la perspective de la première de la première saison, et elle a révélé que jouer dans Chucky est l’une des rares fois où une femme de son âge est autorisée à s’habiller de manière extravagante. Tilly a révélé l’année dernière qu’on ne lui proposait pas beaucoup de rôles lui permettant de porter un haut décolleté et une jupe courte et de faire le genre de choses avec lesquelles elle peut s’en tirer en tant que Tiffany. A la fin de la première saison de Chuckyla forme de poupée tueuse de Tiffany a été vue en train de détourner un camion conduit par l’original Un jeu d’enfant personnage Andy Barclay, et nous pouvons nous attendre à voir cela et d’autres scénarios se poursuivre lorsque le spectacle reviendra plus tard cette année.

FILM VIDÉO DU JOUR

Lors d’une tentative de redémarrage Un jeu d’enfant en 2019, avec une toute nouvelle version de la poupée maléfique exprimée par Guerres des étoiles l’acteur Mark Hamill, mais comme le redémarrage de Freddy, les fans n’étaient pas exactement d’accord avec les changements du Chucky qu’ils connaissent et aiment. Quand il a été révélé que le créateur original Don Mancini développait une émission télévisée qui verrait la version emblématique de Chucky, avec son doubleur Brad Dourif, de retour pour causer plus de chaos avec beaucoup de visages familiers pour le trajet, il y avait une forte sens que cela pourrait être un dernier huzzah pour Chucky, mais le succès de la première saison de l’émission a fait en sorte qu’il n’en a pas encore fini.

Chucky a pu se plonger dans le personnage de Charles Lee Ray plus que les films





Réseau SYFY/États-Unis

Pour Don Mancini, amener Chucky dans un format long a permis au réalisateur de passer beaucoup plus de temps à étudier la trame de fond du tueur Charles Lee Ray, le meurtrier qui possédait la poupée Good Guy connue sous le nom de Chucky. Avant la première du premier épisode de la série, Mancini a expliqué à Deadline que la série lui avait permis de raconter enfin l’histoire qu’il souhaitait depuis des décennies. Il a dit:

« Explorer les origines de Charles Lee Ray est quelque chose que les fans veulent voir et demandent littéralement depuis des décennies maintenant. Et l’une des raisons pour lesquelles j’étais enthousiaste à l’idée d’introduire la franchise dans le milieu de la télévision était qu’avoir autant d’espace de narration, huit heures de Chucky, offrait une si belle opportunité d’explorer ce genre de choses, entre autres. Mais, oui, donc l’une des choses qui m’excitaient le plus avec la série était d’explorer l’origine de Charles Lee Ray.

Après avoir montré l’histoire de l’homme qui allait devenir Chucky, la deuxième saison est prête à se concentrer à nouveau sur la poupée elle-même et, bien sûr, sur son homologue blonde. Attendez-vous à voir plus d’informations sur ce que l’on peut attendre de la saison 2 et sur qui reviendra avec Dourif, Tilly, Alex Vincent et Fiona Dourif, alors que le tournage commence bientôt.





La mariée de Chucky Star Jennifer Tilly jette de l’ombre sur le remake d’un jeu d’enfant

Lire la suite





A propos de l’auteur