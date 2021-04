Jennifer Love Hewitt, Billie Eilish et la sexualisation indésirable des stars adolescentes

Jennifer Love Hewitt parle de son expérience d’objectivation sexuelle dans ses jeunes années, mais son histoire n’est pas une anomalie – ni une qui a beaucoup changé au cours des dernières décennies.

Hewitt a 42 ans et trouve seulement maintenant le courage de dénoncer les «choses incroyablement inappropriées et grossières» que les médias ont écrites à son sujet au cours des premières années de sa carrière.

Relatif à l’expérience de Britney Spears telle que décrite dans le documentaire du New York Times Encadrement Britney Spears, Hewitt a parlé avec Vulture de la sexualisation à laquelle elle a été soumise lors d’une tournée de presse pour sa comédie romantique de 2001 Briseurs de cœur.

Elle a révélé qu’elle était « déçue » qu’une grande partie de la presse pour le film était « tout au sujet du corps parce que j’avais vraiment travaillé dur dans ce film pour faire du bon travail en tant qu’actrice. »

Il s’agit d’un récit cohérent exprimé par des stars féminines dont le talent est souvent mis au second plan de leur apparition.

Hewitt espère que «ce récit va changer pour les jeunes filles qui arrivent maintenant, et elles n’auront pas à avoir ces conversations», mais si l’histoire récente est quelque chose à suivre, le changement ne se produit pas assez rapidement.

Billie Eilish et Jennifer Love Hewitt ont une terrible expérience en commun: la sexualité de stars adolescentes.

Après la sortie de je sais ce que tu as fait l’été dernier en 1997, Hewitt a été soumise à d’innombrables questions dérangeantes sur ses seins. L’actrice avait à peine 18 ans à l’époque, mais les médias se sont attaqués à l’ancienne enfant star de manière dégradante et misogyne.

Deux décennies et de nombreuses enfants stars plus tard, Billie Eilish a été victime d’une sexualisation indésirable similaire.

En 2019, alors qu’elle avait 17 ans, une photo virale de la chanteuse de «Bad Guy» portant un débardeur a suscité un assaut sur les réseaux sociaux de honte de salope, d’objectivation sexuelle et de dégradation.

Twitter / Getty

« Mes seins étaient à la mode sur Twitter! Au numéro un! Qu’est-ce que c’est?! Chaque point de vente a écrit à propos de mes seins », a-t-elle déclaré à Elle à l’époque, s’exprimant sur la façon dont les filles et les femmes sont perçues en fonction de leur corps.

« Quelqu’un avec des seins plus petits pourrait porter un débardeur, et je pourrais mettre ce débardeur exact et me faire honte parce que mes seins sont gros », a-t-elle poursuivi. « C’est stupide. »

Des médias d’information traditionnels aux médias sociaux, le récit entourant le corps des femmes reste le même.

L’espoir de Hewitt que le récit a changé n’est pas entièrement erroné.

Bien sûr, il peut y avoir moins de cas où les intervieweurs posent explicitement des questions inappropriées aux femmes (et ce n’est que peut-être), mais la montée en puissance des médias sociaux signifie qu’elles ne sont pas obligées de le faire.

Les réseaux sociaux démocratisent ce genre de commentaires de la pire des manières possible. Les médias n’ont pas à créer ces récits artificiellement sexualisés autour des jeunes femmes parce que les internautes le font à leur place.

Cela était clair lorsque Internet a pesé sur la forme du corps d’Eilish. Et cet incident particulier a également révélé comment ces types de commentaires peuvent empêcher les femmes de s’approprier leur propre corps.

Eilish a déclaré à l’époque que la photo virale lui avait fait réfléchir à deux fois pour savoir si elle choisirait ou non de porter des vêtements révélateurs à l’avenir.

Ses commentaires ont fait écho aux sentiments de Hewitt sur la façon dont son corps était devenu une diminution de son talent.

«Je sais que les gens diront:« J’ai perdu tout respect pour elle », a déclaré Eilish.

Deux ans plus tard, Eilish est toujours connue pour ses vêtements amples qui ne dévoilent rien de sa silhouette.

Et s’il n’y a rien de mal à ce qu’une femme ne veuille pas montrer sa silhouette, il est difficile de ne pas se demander si la décision d’Eilish de se couvrir est moins un choix et plus un dispositif de protection né de la peur d’une sexualisation indésirable.

Il n’y a aucune dissimulation qui puisse vraiment protéger les femmes contre la sexualisation dans cette culture.

Le choix vestimentaire d’Eilish révèle également une autre réalité inquiétante à propos de la culture du slut-shaming:

Même vêtues des pantalons les plus amples et des t-shirts les plus surdimensionnés, les femmes ne sont pas à l’abri de la colère de la misogynie.

Dans ses récents commentaires, Hewlitt a expliqué comment elle avait appris à discréditer son propre inconfort lors des entretiens, car elle se persuadait que son choix de vêtements justifiait d’une certaine manière une objectivation.

«Je ne portais pratiquement aucun vêtement pendant tout le film. Pour une raison quelconque, dans mon cerveau, j’ai pu simplement dire: «D’accord, eh bien, je suppose qu’ils ne demanderaient pas si c’était inapproprié» », a-t-elle déclaré.

L’expérience de Hewitt est une expérience à laquelle de nombreuses femmes peuvent s’identifier, car nous sommes toutes devenues victimes d’une culture qui attache des idées inappropriées à la façon dont nous nous habillons.

Mais pour des stars comme Eilish, se couvrir pose le problème supplémentaire d’une double liaison, car les gens jugent les photos de paparazzi de la star à la fois pour en révéler trop en portant un simple débardeur et pour ne pas en révéler assez en portant des vêtements amples.

Eilish a également rappelé un commentaire sur une vidéo d’elle qui était restée avec elle.

On y lisait: « Les Tomboys finissent toujours par être les plus grosses putes. »

Les femmes ne peuvent ni gagner ni atténuer le problème, car le problème n’a en fait rien à voir avec la façon dont les femmes s’habillent.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et les divertissements.