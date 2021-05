Jennifer Love Hewitt attend son troisième enfant – voir l’annonce

Jennifer Love Hewitt va redevenir mère!

L’acteur du «9-1-1» et ancien «Party of Five» a annoncé sur Instagram et dans une interview avec le magazine People qu’elle et son mari, Brian Hallisay, attendaient leur troisième enfant, ce qui les a surpris tous les deux. .

Comme elle l’a dit à People, un soir, elle et ses enfants – Autumn, 7 ans, et Atticus, 5 ans – regardaient la télévision lorsqu’une publicité pour un test de grossesse a été diffusée, et « de nulle part » son fils lui a suggéré de passer le test « au cas où il y a un bébé dans ton ventre. «

« Je me suis dit: » Comme c’est impoli! Je viens de manger un gros dîner. De quoi parle-t-il? « », A déclaré Hewitt. Mais elle a passé un test et … a eu une surprise!

Elle a posté une photo d’elle-même avec le test sur Instagram, tous les yeux écarquillés et les longs cils, et a écrit en partie: «Oh bébé! Nous en avons une autre en route. Tellement excitée de partager enfin cette nouvelle avec vous tous. «

L’acteur Beverley Mitchell a commenté tout de suite, « Omg !! Félicitations !!!!! c’est tellement excitant !!!! » tandis que la star de « Office » Jenna Fischer a écrit: « Félicitations maman !! »

Hewitt a déclaré mardi à ses abonnés Instagram qu’elle était enceinte. Images Bauer-Griffin / GC

« Nous avions toujours été ouverts à un tiers, mais nous ne pensions certainement pas dans cette année folle que le monde entier vivait que ce serait nécessairement ce moment », a déclaré Hewitt, 42 ans, à People. «J’ai l’impression que nous avons pu jusqu’à présent élever deux enfants vraiment spéciaux qui seront de grands modèles. Cela a été un cadeau tellement agréable, beau et surprenant à cette époque de pouvoir refaire tout cela avec un autre. petit humain. «

Apparemment, ses enfants « demandaient de temps en temps depuis environ un an pour un frère ou une sœur », a-t-elle déclaré. « Nous n’étions pas fermés à l’idée, ce n’était tout simplement pas quelque chose auquel nous pensions activement. »

Naturellement, les enfants étaient «tellement excités».

Cela dit, elle pense que le bébé n ° 3 conclura probablement les choses pour elle en ce qui concerne l’agrandissement de sa famille. «J’en suis presque sûre», dit-elle. « Je ne pense pas que je pourrais en faire un autre. Je pense que cinq est un grand nombre. »

Et elle le saurait!

En rapport: