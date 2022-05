Jennifer Lopez sera la productrice exécutive de la nouvelle série musicale Cendrillon

Cendrillon est l’un des contes de fées les plus adaptés de l’histoire, et une nouvelle version se dirige vers le petit écran en tant que série télévisée limitée qui sera produite par Jennifer Lopez. Alors que la mention de Cendrillon évoque instantanément des images de la version animée de l’histoire de Bibbidi-Bobbidi-Boo de Disney, il y a eu des dizaines d’itérations au cours des cinq dernières décennies et au-delà, y compris la propre réimagination de l’action en direct de Disney en 2015, la critique d’Amazon Prime Video film avec Camila Cabello et le film Drew Barrymore de 1998 À jamais. Désormais, la nouvelle série télévisée s’inspirera de la version de l’histoire de Rogers et Hammerstein et, comme vous vous en doutez, cette petite pépite d’informations aura un aspect musical.

L’adaptation musicale de Rogers et Hammerstein de Cendrillon a lui-même eu trois films faits pour la télévision basés sur lui dans le passé. Le premier d’entre eux était une version de 1957 mettant en vedette Julie Andrews dans le rôle principal avant son succès dans les goûts de Le son de la musique et Mary Poppins, et cela a été suivi par une version de 1965 mettant en vedette Lesley Ann Warren, qui n’a pas reçu les mêmes éloges que la version précédente. En 1997, la comédie musicale a été adaptée à nouveau, cette fois avec la chanteuse Brandy assumant le rôle de la princesse bien-aimée et a vu Whitney Houston jouer la fée marraine, dans ce qui est cité par beaucoup comme le meilleur des trois films. Avec les trois films ayant une « qualité TV », il sera intéressant de voir comment une série télévisée réelle avec les budgets d’aujourd’hui se dresse contre eux.

Cendrillon est une histoire intemporelle qui est toujours l’un des contes de fées les plus aimés





Studios Amazon

Bien qu’il y ait eu un volume incalculable de films et d’émissions qui ont été adaptés ou inspirés par Cendrillon, cela ne veut pas dire que l’histoire ne touche toujours pas le public. C’est quelque chose que le président de Skydance Television, Bill Bost, espère prouver avec la nouvelle série. Il a déclaré dans un communiqué :

« L’histoire de Cendrillon est plus intemporelle que jamais. Cette histoire ambitieuse de romance, de familles non conventionnelles et du pouvoir surprenant des souhaits a inspiré le public du monde entier pendant des siècles, et nous sommes ravis de travailler avec Jennifer, Rachel, Concord, et The Rodgers & Hammerstein Organization pour apporter notre nouvelle vision à l’écran. »

Sophia Dilley, vice-présidente principale du développement et de la production chez Concord Originals, a ajouté : « Rodgers & Hammerstein a rehaussé l’histoire déjà magique de Cendrillon avec leur musique emblématique qui a attiré des légendes de l’écran et de la scène à travers ses nombreuses itérations bien-aimées et primées au fil des ans. Notre partenariat avec Skydance et Nuyorican sur ce projet est la première étape d’une longue série vers notre objectif collectif de défendre les classiques intemporels pour une nouvelle génération et Rachel est la voix parfaite pour développer cette histoire de manière contemporaine. »

La nouvelle série verra LUEUR et Le club des baby-sittersRachel Shukert rejoint Lopez en tant que productrice exécutive, ainsi que showrunner pour la série. On ne sait pas encore où la série se dirigera ni quand, mais attendez-vous à plus d’informations dans un proche avenir.





