Jennifer Lopez se bat contre ses larmes en réagissant aux résultats des élections

Jennifer Lopez a retenu ses larmes en réagissant à la victoire de Joe Biden, samedi.

Jennifer Lopez a partagé une réponse émotionnelle aux résultats des élections sur les réseaux sociaux, samedi, en téléchargeant une vidéo d'elle-même retenant ses larmes alors qu'elle parlait du président élu Joe Biden et de son vice-président Kamala Harris. Michael Loccisano / Getty Images « Tellement heureux ce matin », a déclaré samedi un Lopez sur Instagram. « Faisant écho aux propos de tout le monde disant que nous nous dirigeons vers une journée meilleure, un pays plus uni. Je pleure juste des larmes de joie. J'espère que nous pourrons tous nous rassembler, nous aimer et nous apprécier les uns les autres. C'est un nouveau jour. « Ils disent qu'il est temps de guérir les blessures profondes et de se rassembler. Nous sommes les États-Unis d'Amérique, le plus grand pays de cette planète. » « L'histoire se fait aujourd'hui pour toutes les petites filles qui ont fait du bruit à travers le monde », a ajouté Lopez, faisant référence à Harris, qui deviendra la première femme vice-présidente et première vice-présidente de la couleur. « C'est une journée incroyable et incroyable. Que Dieu bénisse tout le monde. » Lopez a été un fervent partisan de Biden tout au long de sa campagne présidentielle de 2020. Elle et son mari Alex Rodriguez se sont entretenus avec Biden et sa femme Jill en octobre dans le but d'augmenter la participation électorale au sein de la communauté latino-américaine.