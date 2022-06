Jennifer Lopez remercie ses amis et ses ennemis dans un discours émouvant aux MTV Awards

Jennifer Lopez a prononcé un discours émouvant aux MTV Movie and TV Awards 2022 tout en recevant son « Generation Award ».

Elle a dit: « Vous n’êtes aussi bon que les gens avec qui vous travaillez et si vous avez de la chance, ils vous rendent meilleur, et j’ai eu beaucoup de chance à cet égard. »

La chanteuse « On The Floor » a également ajouté qu’elle souhaitait offrir un « type de remerciement différent » avant de reconnaître les difficultés auxquelles elle a été confrontée au cours de sa carrière prospère.

Lopez a poursuivi: « Je tiens à remercier les personnes qui m’ont donné de la joie et celles qui m’ont brisé le cœur.

« Ceux qui étaient vrais et ceux qui m’ont menti. Je veux remercier le véritable amour et je veux remercier la façon dont je me suis menti – parce que c’est ainsi que j’ai su que je pouvais grandir.