Jennifer Lopez, Maluma Performance Is a Beyonce, Jay-Z Déjà Vu

Jennifer Lopez et Maluma ont rendu les American Music Awards 2020 torrides et chauds. Les stars latines sont montées sur scène pour interpréter leurs chansons «Pa’Ti + Lonely» et c’était tout ce que les fans demandaient. Les deux morceaux font partie de la bande originale de leur prochain film Épouse-moi qui devrait être publié en mai 2021.

Maluma et Jennifer Lopez aux AMA 2020 | Kevin Mazur / Kevin Winter / AMA2020 / Getty Images pour dcp

Le numéro musical a commencé avec JLo qui est monté sur scène pour chanter dans un body en résille qui ne laissait rien à l’imagination. Lopez s’est roulé sur une table avec une danse sensuelle qui a probablement laissé le théâtre embué.

Maluma est ensuite apparu pour la première fois de ses nouveaux cheveux bleus bourdonnés pendant que les danseurs faisaient leur truc en arrière-plan. Le couple s’est ensuite rencontré en se taquinant dans ce qui semblait être un moment trop chaud pour la télévision.

Comme le Selena L’actrice a rampé sur une table pour tenter de séduire Maluma, elle s’est alors mise à danser avec une chaise et les choses ont commencé. JLo a montré pourquoi elle était l’une des plus performantes de l’industrie du divertissement en montrant ses meilleurs mouvements.

Les fans le comparent à Beyoncé et Jay-Z

Bien que le soutien à Maluma et Lopez ne soit pas dans les charts, une fois que la performance a été diffusée sur les réseaux sociaux, beaucoup ont estimé que c’était un déjà vu de Beyoncé et Jay-Z.

« Beyoncé » Drunk in Love « vibes aux Grammy », a déclaré un utilisateur d’Instagram.

«Beyoncé l’a fait en premier», a ajouté un adepte.

«La façon dont toute cette ambiance est volée à la performance de Beyoncé aux Grammy Awards de« Drunk In Love », juste moins une bonne voix», a déclaré un autre utilisateur.

« Elle veut être Beyoncé si mal », a déclaré un autre adepte.

Les fans font référence aux Grammys de 2014 où Beyoncé est montée sur scène et a dansé avec une chaise, tout comme Lopez aux AMA. Vous pouvez regarder la performance ci-dessous et comparer!

Jennifer Lopez est une icône

Lopez a été incroyablement populaire au fil des ans. Bien que cette semaine, elle ait donné une performance exceptionnelle aux AMA, la semaine dernière, elle a fait une apparition aux People’s Choice Awards. La reine du Bronx a reçu le prix Icon 2020 pour sa contribution à la culture pop.

«Mec, 2020 n’était pas une blague, non? Je veux dire, avant 2020, nous étions obsédés par le fait de gagner ce prix ou d’être nominé pour ce prix, ou nous avons été rattrapés par qui a vendu le plus de disques ou qui a eu la plus grande ouverture au box-office… mais pas cette année. Cette année a été le grand niveleur qui nous a montré ce qui comptait et ce qui ne comptait pas », a déclaré Lopez lors de son discours d’acceptation aux PCA.

Jennifer Lopez aux AMA 2020 | Kevin Winter / AMA2020 / Getty Images pour dcp

CONNEXES: Jennifer Lopez se fait troller après avoir pesé sur la question de Mariah Carey: « Qui vous a demandé »

«Pour moi, ce qui comptait le plus: les gens. Nous tous, ensemble, nous aidons les uns les autres, nous aimons les uns les autres, étant gentils les uns envers les autres, et l’importance de cette connexion, de cette touche humaine. Et je me rends compte que c’est ce que je cherche dans tout ce que je fais, toucher les gens, toucher les gens. Je crois que c’est ce que nous voulons tous: ces expériences partagées pour savoir que nous ne sommes pas seuls.

le Hustlers La star a également parlé de ses difficultés à être une Latina et une femme, essayant d’être prise au sérieux dans le monde des affaires et du divertissement.

«En tant que Latina et en tant que femme, nous devons parfois travailler deux fois plus dur… parfois mes grands rêves et mes ambitions rendaient les gens autour de moi nerveux», a-t-elle ajouté. «Les gens diraient:« Vous êtes danseuse, vous ne pouvez pas être actrice… vous êtes une artiste, vous ne serez pas prise au sérieux en tant que femme d’affaires ». Plus ils disaient que je ne pouvais pas, plus je savais que je devais le faire.