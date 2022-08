Jennifer Lopez jouera dans un film sur Netflix avec un acteur Marvel

in

NETFLIX

Après son mariage avec Ben Affleck, elle dirige un projet majeur chez le géant du streaming. Ce sera le film que Sterling K. Brown a également rejoint !

© GettyJennifer Lopez jouera dans un film sur Netflix.

Au cours du dernier mois, un nom de célébrité a été mis à l’honneur dans le monde entier : Jennifer Lopez. Et c’est que l’artiste l’a célébrée mariage avec Ben Affleck, revenant à cet amour né en 2002. Mais bien que sa vie personnelle soit un sujet de conversation dans l’industrie du divertissement, la vérité est qu’il ne néglige pas ses importants projets de travail. En ce sens, il sera très prochainement aux côtés d’un acteur de merveille un énorme projet en Netflix.

Ce ne sera pas sa première fois sur la plateforme, puisqu’en plus de tous les films qui font partie du catalogue, il a lancé cette année une production originale sur le géant du streaming. Il s’agit de Jennifer Lopez : temps partiel, un documentaire de seulement 1 heure et 36 minutes qui met en scène la superstar parlant de sa carrière aux multiples facettes. Ce n’est pas tout : d’un côté plus intime, il révèle la pression qu’il ressent à vivre en permanence sous les yeux du monde entier.

Cependant, cette fois, ce ne sera pas un documentaire, mais plutôt un film. Selon Deadline, il présentera Atlas, un long métrage qui sera réalisé par Brad Peyton avec un scénario d’Aron Eli Coleite et Leo Sardarian. Et ça ne s’arrête pas là ! Parce qu’il a également été confirmé que Simu Liu rejoindra le projet. l’étoile de Shang-Chi et la légende des dix anneauxdu Marvel Cinematic Universe, s’écartera un instant de la compagnie de Kevin Feige pour donner vie à l’antagoniste de ce film.

La bande de Marvel Studios a signifié un vrai boom au box-office américain. Bien que la franchise de super-héros soit généralement synonyme de succès, après la pandémie qui a contraint les cinémas à fermer, ces chiffres avaient chuté. Après avoir dépassé les 430 millions de dollars dans le monde, n’importe quel studio aimerait l’avoir dans son film. Ce fut le cas de Warner Bros, qui l’invita à participer à Barbiele film avec Margot Robbie et Ryan Gosling.

De même, Sterling K Marron -qui a récemment brillé dans C’est nous-O Abraham Popola rôles importants confirmés dans Atlas. De quoi s’agira-t-il exactement ? Jennifer Lopez jouera une femme qui se bat pour l’humanité après qu’un soldat créé par l’Intelligence Artificielle ait déterminé que la façon de mettre fin à la guerre est de mettre fin au peuple. Pour vaincre cette espèce rebelle, Atlas, nom du protagoniste, devra travailler avec un autre type d’IA.

