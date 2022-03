Jennifer Lopez fête les 25 ans de la sortie de ‘Selena’ : ‘Ce film signifie tellement pour moi’

Jennifer Lopez célèbre le 25e anniversaire de « Selena » avec un message sincère. L’artiste a partagé un diaporama rempli de photos et de vidéos de son temps en tant que Selena Quintanilla Perez.

Représenter la musique de feu la reine de Tejano était le rôle d’évasion de Lopez et celui qu’elle dit: « Cela signifie tellement pour moi. »

« Quelle journée très spéciale… nous célébrons les 25 ans de SELENA ! 🌹 Aujourd’hui, nous célébrons et honorons l’héritage et la musique de Selena », a écrit Lopez, 52 ans, sur son Instagram lundi. « Ce film signifie tellement pour moi … Selena et sa famille signifient tellement pour moi, et j’ai eu tellement de chance d’être choisie pour la jouer. »

« Selena » est sorti le 21 mars 1997. Edward James Olmos, Constance Marie, Jon Seda et Jackie Guerra ont partagé la vedette. Le drame biographique racontait l’histoire tragique de la chanteuse d’origine texane qui a été tuée par balle par Yolanda Saldívar en 1995 à l’âge de 23 ans.

« Je n’oublierai jamais cette période de ma vie et c’est un honneur en tant qu’artiste d’avoir fait partie de la magie qu’est ce film », a poursuivi Lopez dans son hommage.

La sœur de Selena, Suzette Quintanilla, a également réfléchi au film et à son succès. L’ancienne batteuse a écrit sur son Instagram qu’elle avait « tellement de pensées et de sentiments » à propos de l’anniversaire du film qu’elle espère un jour partager avec tout le monde.

«Ce message n’est pas assez grand pour les contenir tous… J’ai entendu au fil des ans tant d’histoires intéressantes sur ce que ce film représente pour tant d’entre vous. Je ne vieillis jamais quand j’entends une maman ou un papa me dire que leurs enfants l’ont regardé 1000 fois ! » elle a écrit, remerciant les gens pour leur amour. Elle a également partagé que le film reviendrait dans les salles à partir du 7 avril.

Dans un article de suivi partageant la bande-annonce du 25e anniversaire, la sœur cadette de Selena a écrit en partie: « J’aimerais toujours qu’elle soit ici avec nous. »

En 2020, Netflix a publié la première partie de «Selena: The Series», avec l’acteur Christian Serratos dans le rôle de l’emblématique chanteur mexicain américain. La deuxième partie est sortie en mai 2021.

La nouvelle musique de Selena est attendue le mois prochain. Le père du défunt chanteur, Abraham Quintanilla, a annoncé qu’un nouvel album est en préparation et comprendra 13 chansons qui sont de nouveaux arrangements de son fils AB Quintanilla.

Selena se produit en concert un mois avant d’être abattue par Yolanda Saldivar, la présidente de son fan club. Arlene Richie / Getty Images

« Selena est partie depuis 26 ans maintenant. … Ce qui m’étonne, et Suzette, ma famille, AB, c’est 26 ans plus tard que le public se souvient encore de Selena. Ils ne l’ont pas lâchée. Ils attendent qu’un projet comme celui-ci sorte, et je sais qu’il sera bien accueilli par le public », a déclaré Quintanilla à Latin Groove News, ajoutant qu’une chanson qui sortira a été enregistrée lorsque Selena avait 13 ans.

La chanson a été mise à jour numériquement en utilisant la voix de la chanteuse pour sonner comme elle le faisait juste avant sa mort.