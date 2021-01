Jennifer Lopez et Matthew McConaughey célèbrent les 20 ans de «  The Wedding Planner  »

Il est difficile de croire que cela fait 20 ans que la comédie romantique emblématique «The Wedding Planner» a fait ses débuts.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Jennifer Lopez et Matthew McConaughey se sont réunis en l’honneur de l’anniversaire pour se remémorer le film et se souvenir du bon moment qu’ils ont passé à travailler ensemble. Lopez a joué Mary Fiore, la planificatrice de mariage titulaire, tandis que McConaughey a dépeint le Dr Steve Edison.

«C’est comme hier que nous étions au milieu de ce champ, vous souvenez-vous, en train de faire cette scène?» Se rappela Lopez en riant. «Où vous étiez sur le point de m’embrasser et vous m’avez dit – je ne sais pas si vous vous en souvenez – ‘Miss Lopez, je vais vous embrasser maintenant.’

«Et je me suis dit: ‘OK, allons-y! Allons s’en approprier!' »

Lopez a ajouté que travailler avec McConaughey avait été facile en raison de leur excellent rapport et de leur chimie.

« Nous étions un peu au début de notre carrière à cette époque … C’était une période magique », a-t-elle déclaré. « Je suis tellement romantique aussi que travailler sur ces types de films a une vraie sensation pour moi. »

Lopez a ajouté que même si jouer dans d’autres types de films peut avoir des conséquences néfastes sur son corps, les comédies romantiques réconfortantes «font vraiment quelque chose pour votre âme».

«Nous avons besoin d’un peu de légèreté», acquiesça McConaughey. «Nous n’en avons plus autant mais cette légèreté… ‘Wedding Planner’ est dynamique pour une raison. Vous dansez à travers les nuages ​​et vous vous sentez un peu comme samedi soir tous les jours sur le plateau. Cela ressemble un peu à samedi lorsque vous regardez ces films, pendant tout le film, et que vous ne voulez pas vous sentir comme lundi. »

McConaughey danse avec Lopez dans une scène de « The Wedding Planner ». Columbia Pictures /

Dans une récente interview avec Yahoo! Divertissement, le réalisateur du film Adam Shankman a expliqué que le fait de jouer les deux rôles désormais emblématiques avait été un choix un peu surprenant à l’époque.

Shankman a déclaré qu’à l’origine, Minnie Driver devait jouer le rôle principal de Mary Fiore dans un «film indépendant à petit budget». Le projet a ensuite été transféré à Sony Pictures, où Lopez a fait part de son intérêt à faire une comédie romantique connue de la société.

«J’étais honnêtement réticent à l’idée», a déclaré Shankman. «Je ne l’ai pas perçue comme une personne de comédie romantique; elle me paraissait trop dure, franchement. Mais mon agence a dit: ‘Vous devez la rencontrer: elle a lu le scénario et elle veut vraiment faire ça.’ «

Il a ajouté qu’après avoir rencontré Lopez pour le déjeuner, il avait été «complètement hypnotisé» par elle.

«Elle était ambitieuse et comprenait tout ce qui était féminin et féminin dans le film, mais en même temps reconnaissait le moteur à l’intérieur. Il y avait de nombreux facteurs dans la vraie vie de Jennifer qui parlaient vraiment de ce qu’était le personnage.

McConaughey flirte avec Lopez dans une scène du film de 2001 « The Wedding Planner ». Columbia Pictures /

Apparemment, McConaughey n’avait pas non plus été le premier choix de Sharkman. Son ami et son choix trié sur le volet pour le rôle principal masculin était Brendan Fraser, célèbre pour «The Mummy». Fraser s’est retiré quelques semaines avant le début du tournage de «The Wedding Planner» et Shankman se démenait pour retrouver son Steve.

«J’ai dit à tout le monde: ‘Je ne peux pas imaginer que Matthew voudrait un jour faire un film comme celui-ci – il ne l’a jamais fait!’», A déclaré Shankman à Yahoo! Divertissement. «Mais on m’a dit: ‘C’est lui qui est disponible. Si vous voulez faire le film maintenant, vous devez l’avoir. « »

Il a ensuite dû partir pour une aventure de 48 heures impliquant «beaucoup de voyages en avion et en fourgonnette à travers de nombreux États, ainsi que de nombreux appels téléphoniques étranges sur un téléphone à clapet», pour sécuriser son chef de file.

Lopez et McConaughey ont joué dans plusieurs comédies romantiques tout au long de la mi-août jusqu’à ce que le genre soit quelque peu démodé. Ces dernières années, la comédie romantique a connu une résurgence avec des films à succès comme «Crazy Rich Asians» et «À tous les garçons que j’aimais avant» de Netflix. Lopez espère poursuivre cette tendance. Son prochain film, «Marry Me», tombe dans le même genre et devrait sortir le 14 mai.

«Je les adore», a-t-elle expliqué à McConaughey mardi. « Je ne peux pas vous dire combien de personnes sont venues me voir et me dire que » « The Wedding Planner » était mon film préféré! «

McConaughey a fait écho à ses sentiments, affirmant qu’il entend parler du film «tout le temps, partout dans le monde».

«Je pense que vous êtes sur quelque chose», a déclaré McConaughey. « Il peut y avoir une résurgence de la comédie romantique parce que les gens disent: ‘Pouvez-vous me donner 90 minutes d’évasion?' »

Lopez a ajouté qu’elle aime l’idée d’une fin heureuse à laquelle tout le monde peut s’accrocher.

«Même si nous avons traversé une année difficile, c’est comme si des miracles se produisent encore», a-t-elle déclaré. «L’amour prévaut. Les choses peuvent aller bien. Tout ça, bien sûr.