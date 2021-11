Jennifer Lopez et Ben Affleck vont-ils se marier ?

Jennifer Lopez, qui joue dans la comédie romantique à venir « Marry Me », pourrait avoir son propre mariage à l’horizon un peu plus près que vous ne le pensez.

Alors qu’elle et Ben Affleck sont de nouveau ensemble et vont fort, Lopez a laissé entendre qu’elle pourrait chercher à se remarier.

Ben Affleck et Jennifer Lopez se marient-ils ?

La réponse courte est non – ou du moins pas encore ! Lopez a peut-être annulé ses fiançailles avec Alex Rodriguez il y a moins d’un an, mais cela ne l’a pas laissée blasée à l’idée de se remarier.

Jennifer Lopez dit qu’elle est toujours ouverte au mariage.

Dans une interview avec l’émission « Today » pour parler de son nouveau film, « Marry Me », l’interviewer s’est interrogé un peu sur l’avenir personnel de Lopez, demandant: « » Marry Me « , sont ces deux mots que vous aimeriez entendre dans le futur? »

L’actrice et chanteuse extraordinaire a réfléchi un instant avant de dire : « Je ne sais pas, ouais, je suppose. Tu me connais, je suis un romantique. J’ai toujours été. J’ai été marié plusieurs fois », a-t-il affirmé, « Oui, je crois toujours au bonheur pour toujours, c’est sûr, à 100%. »

Jennifer Lopez a déjà été fiancée cinq fois.

L’actrice, chanteuse et danseuse de 52 ans a été mariée trois fois dans le passé, à Ojani Noa, Chris Judd et, sa plus longue relation, Marc Anthony – le célèbre artiste de musique latine et père de ses jumeaux.

Elle a également été fiancée deux autres fois, qui ont toutes deux été annulées avant le mariage.

Plus récemment, elle a annulé ses fiançailles avec A-Rpd en 2021, décevant les fans de J.Rod partout, mais bien avant cela, elle avait été fiancée à Affleck – en 2002.

Lopez n’est pas gêné par son histoire romantique.

Dans la même interview avec « Aujourd’hui », ils lui demandent comment elle se sent face à son prochain film en se moquant de ses multiples mariages.

Lopez a répondu: «Écoutez, si vous ne pouvez pas rire de vous-même et le prendre comme cela vient – ​​je ne pense tout simplement pas à ces choses. J’ai l’impression d’être un être humain comme tout le monde. J’ai eu des hauts et des bas. J’ai fait des erreurs. Je suis vraiment fière d’où j’en suis arrivé dans ma vie, de qui je suis en tant que personne, en tant que maman, et en tant qu’acteur, en tant qu’artiste.

C’est formidable de voir ce genre de positivité et de confiance en elle pour elle – il est clair qu’elle n’a pas honte de son histoire relationnelle et qu’elle s’est de plus en plus développée au fil de sa carrière et de ses relations.

Cela ne fait que rendre plus excitant de voir que Lopez n’est pas devenu blasé par l’amour tout le temps. Il est clair que toute cette croissance personnelle n’a pas étouffé le romantique en elle, comme elle l’a dit.

Pourquoi « Bennifer » a-t-il rompu la première fois ?

Une grande raison pour laquelle Affleck et Lopez se sont séparés initialement était due à leur popularité et à la couverture intense par les médias.

« Bennifer 2.0 » – le nom de leur couple – était l’un des couples les plus sexy d’Hollywood, à l’époque.

Ils étaient très appréciés de leurs fans et Affleck a fait une apparition tristement sexy dans le clip de Lopez pour « Jenny from the Block » en 2002.

Ils ont été constamment suivis par des paparazzi au cours de leur relation, et lorsque cela a commencé à interférer avec leur mariage, cela a semblé être la goutte d’eau.

Ils ont publiquement annulé l’engagement en 2004; ils ne l’avaient d’abord qu’ajourné, s’inquiétant de la presse et de la manie qui se dirigeaient vers leur mariage.

Au lieu de reprogrammer, cependant, ils l’ont complètement annulé et ont rompu.

Peut-être qu’à partir d’années de relations scrutées par la couverture médiatique, Lopez s’est suffisamment habitué pour donner à « Bennifer 2.0 » sa propre chance de se marier.

Nous ne pouvons qu’espérer qu’Affleck se sente aussi confiant en amour et avec les médias que Lopez !

Et avec beaucoup de ses propres expériences avec le mariage et les relations, finalisant le divorce avec sa femme, Jennifer Garner, en 2018, nous ne pouvons qu’espérer que Bennifer a ce qu’il faut pour durer cette fois !

Bennifer est de retour et plus fort que jamais – cette fois-ci se terminera-t-elle par un mariage ?

Les paparazzi devenant moins répandus en raison de l’accès de chacun aux médias sociaux et de la publication de leurs propres photos, une épine majeure aurait pu être retirée du côté du couple à l’avenir, simplement par le décalage dans le temps.

Cela dit, ce sont des paparazzis qui ont révélé la réémergence du couple.

Mais le couple semble moins perturbé par les médias cette fois, et ils ont rendu leur relation très publique assez rapidement, apparaissant sur plusieurs tapis rouges, bras dessus bras dessous, et même devenant officiel sur Instagram en juillet (quoique assez sournoisement, dans le quatrième photo).

Bien qu’il ne soit pas encore question de propositions ou de planification de mariage, les espoirs romantiques de Lopez d’un « heureux pour toujours » nous montrent que cela pourrait être une possibilité à l’avenir.

Ne serait-il pas étonnant de voir Bennifer enfin se marier après presque 20 ans ?

