Jennifer Lopez et Ben Affleck de nouveau ensemble

Baseks Beginner Plug anal Ensemble d’Entraînement

L’ensemble d’entraînement de plug anal pour débutant de Baseks est idéal si vous êtes nouveau dans le monde coquin du plaisir anal. L'ensemble comprend 3 plugs anaux dans des designs différents et adaptés aux débutants, vous pouvez donc permuter entre les différents types de stimulation et trouver celui qui convient à votre niveau d'expérience. Choisissez entre le plug classique et mince ou expérimentez les formes plus courbées jusqu'à ce que vous trouviez votre design favori. Les trois plugs présentent une extrémité arrondie qui rend l'insertion facile et confortable. De plus, ils ont une base en forme d'ancre qui empêche le plug de se déplacer plus loin pendant le jeu. La longueur insérable varie entre 8 et 10 cm et le diamètre entre 2,3 et 2,6 cm à l'endroit le plus large de chaque plug. L’ensemble d’entraînement est en TPR flexible et est sans phtalate.