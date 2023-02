Jennifer Lopez et Ben Affleck célèbrent leur « engagement » avec des tatouages ​​: Voir l’encre

Jennifer Lopez a rendu son amour pour Ben Affleck permanent.

L’artiste aux multiples facettes a révélé le nouveau tatouage qu’elle a obtenu en l’honneur de «l’engagement» de son mari et elle l’un envers l’autre. Dans une publication Instagram partagée le jour de la Saint-Valentin, Lopez est vue avec un tatouage de signe infini sur le côté, sur sa côte.

Le signe de l’infini est percé d’une flèche et comprend « Ben » et « Jennifer ».

« Engagement », a écrit Lopez sur sa publication Instagram. « Joyeuse Saint Valentin mon amour. » Elle a également taquiné qu’elle partagerait « plus de détails » dans sa newsletter.

Le message comprend également ce qui semble être le tatouage d’Affleck, qui comporte deux flèches croisées avec les lettres « J » et « B » pour Jennifer et Ben.

Lopez a également partagé une photo de ce tatouage sur sa publication Instagram. Instagram/JLo

Le diaporama de Lopez contient également de jolies photos d’elle et Affleck ensemble, câlins, en vacances et enlacés.

La star de « Shotgun Wedding » a également écrit les hashtags, #CommitmentIsSexy #ThisIsUsThen #ThisIsUsNow et #ThisIsMeNow. Le dernier hashtag est en l’honneur de son prochain album intitulé « This Is Me… Now », qui devrait sortir plus tard cette année et est un clin d’œil à son troisième album studio, « This Is Me… Then ».

Lopez et Affleck ont ​​officialisé leur engagement lorsqu’ils ont obtenu une licence de mariage au Nevada le 16 juillet. Le couple a ensuite célébré un mariage élaboré en Géorgie en août.

Le message du chanteur intervient quelques jours seulement après que les deux ont joué dans une publicité du Super Bowl de Dunkin. L’annonce montrait l’acteur actionnant les fenêtres du service au volant et tentant de prendre les commandes des clients.

Lorsque les clients se sont arrêtés, ils ont été choqués et surpris de voir Affleck à la fenêtre. La publicité s’est terminée avec Lopez roulant dans sa voiture et demandant à son mari: «Qu’est-ce que tu fais ici? C’est ce que tu fais quand tu dis que tu vas travailler toute la journée ? »

Par coïncidence, l’Instagram officiel de Dunkin a commenté la publication de tatouage de Lopez, laissant trois visages souriants avec des émojis en forme de cœur.