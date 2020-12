Jennifer Lopez et Alex Rodriguez peuvent annuler le mariage entièrement (à nouveau)

Jennifer Lopez craint son mariage avec Alex Rodriguez après que la pandémie ait affecté leurs projets de mariage en juin.

Ah, notre propre Jenny du Bloc, qui avait l’habitude d’en avoir un peu et qui en a maintenant beaucoup – beaucoup de tout, mais le désir de garder le grand public hors de ses affaires conjugales. Si J.Lo ne saute pas le balai à l’écran L’organisateur de mariage ou Fabriqué à Manhattan, elle vit littéralement ses rêves romantiques sans espoir et nous oblige pratiquement à nous en soucier. J.Lo a eu plus de relations publiques et de ruptures que n’importe quelle actrice de chant à ce jour. Il y avait sa relation tristement célèbre avec le magnat du hip-hop Diddy, Batman Ben Affleck, l’auteur-compositeur-interprète dont elle partage deux enfants avec Marc Anthony, et plus encore. Malheureusement, nous les connaissons tous. Maintenant, Jenny partage ses sentiments récents sur l’idée du mariage en tant que femme plus âgée et plus mature qui sort avec un homme établi. J.Lo et l’ancien joueur de la MLB Rodriguez devaient se marier en Italie en juin dernier, mais avec la montée de Covid-19, en particulier en Europe, leurs projets de mariage ont été stoppés. «À notre âge, vous savez, nous avons été mariés tous les deux. Vous savez, c’est comme si nous nous marions – n’est-ce pas – qu’est-ce que cela signifie pour nous. faire – il n’y a certainement pas de précipitation », admet Jennifer. J.Lo partage que le couple a décidé d’annuler complètement leurs plans, mais ne sont pas nécessairement opposés à se marier à l’avenir. «Les choses arriveront à leur époque divine», dit-elle. Eh bien, quoi que les deux décident, nous souhaitons bonne chance à Lopez et sa finacé et espérons qu’ils arrêteront de nous mettre à jour. [via]