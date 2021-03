Jennifer Lopez et Alex Rodriguez annoncent qu’ils sont toujours ensemble

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez mettent du travail dans leur relation.

Après que des informations aient circulé vendredi selon lesquelles le couple de superstars avait appelé à démissionner, plusieurs sources disent AUJOURD’HUI que Rodriguez et Lopez restent ensemble. Le couple, qui est ensemble depuis 2017, a partagé une déclaration commune à AUJOURD’HUI, disant: « Nous travaillons sur certaines choses. »

Jennifer Lopez et Alex Rodriguez sont toujours ensemble! Gilbert Carrasquillo / GC Images

« Ils n’ont jamais officiellement rompu et en avaient parlé mais sont toujours ensemble », ont déclaré plusieurs sources AUJOURD’HUI. « Ils ont traversé une période difficile hier qui les a amenés à réfléchir à ce qu’ils devraient faire. Hier, ils se sont demandé s’ils devaient aller de l’avant. Ils collent ensemble, ils travaillent à travers les choses. »

« Elle travaille en République dominicaine et il est à Miami, donc c’est difficile de se voir, surtout avec la mise en quarantaine et le COVID, mais ils restent ensemble. »

Les sources ajoutent: « Il est important pour eux de continuer à être ensemble. »

Les représentants de Lopez, 51 ans, et Rodriguez, 45 ans, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

En 2018, Lopez a déclaré que sa relation avec Rodriguez était différente de ses romances précédentes.

« Il a apporté quelque chose dans ma vie que je n’avais jamais eu auparavant, qui est une sorte de soutien inconditionnel et d’amour qui ressemble à des âmes jumelles », a-t-elle déclaré à l’époque à Willie Geist de Sunday 45secondes.fr. « C’est une chose différente pour moi, maintenant je sais ce que c’est que d’être avec moi. Il travaille autant que moi, il est un peu aussi motivé que moi. »

Le couple s’est fiancé en 2019 alors qu’il était en vacances aux Bahamas, mais leur mariage a été reporté indéfiniment en raison de la pandémie.

Lorsque la co-présentatrice de 45secondes.fr, Hoda Kotb, a posé des questions en mai 2020 sur leurs projets de mariage, Lopez a déclaré: «Personne ne le sait».

«Personne ne le sait parce qu’en réalité, il n’y a pas de planification pour le moment», a-t-elle expliqué. «Il faut juste attendre de voir comment tout cela se passe, et c’est décevant à un certain niveau. Vous savez, après le Super Bowl et après «World of Dance», après avoir fini de le filmer, j’ai prévu de prendre un congé.

« C’est ce que nous faisons un peu en ce moment, mais en même temps, vous savez, nous avions beaucoup de projets pour cet été et cette année. Mais tout est en quelque sorte en suspens en ce moment. »

Lopez est la fière maman des jumeaux Max et Emme, 13 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Marc Anthony. L’année dernière, elle a expliqué comment son fils s’était lié avec A-Rod.

«Je me souviens de cette conversation avec (Max), même si c’était il y a trois ans maintenant. Il a dit quelque chose comme: «Alex est le seul à ne jamais se fâcher contre moi» », a-t-elle déclaré à Oprah Winfrey.

« Parce que Max est celui qui a toujours des ennuis dans la maison », a poursuivi Lopez. «Et, il était comme, ‘Il est le seul qui ne se fâche jamais contre moi.’ Il a eu tellement de patience avec lui parce qu’il est partout et qu’il est le plus beau garçon et le garçon le plus aimant.

« Mais il renversera ça dans une seconde! Tout ce que vous entendez à travers la maison est ‘Max!’ tout le temps. Alex a eu cette incroyable patience avec lui.

Rodriguez est le fier papa de deux filles, Ella, 12 ans, et Natasha, 16 ans. En 2019, J.Lo s’est confiée à Hoda au sujet d’une note qu’elle avait reçue de son aînée.

«J’ai reçu la plus belle carte de la fille d’Alex, Tashi. Et elle m’a dit que c’était un honneur d’être ta belle-fille. Encore une fois, je me mets à pleurer », a déclaré Lopez. «Je me sens tellement chanceux d’avoir toute la dynamique qui se passe dans ma vie en ce moment. Vous savez, et en commençant par, vous savez, créer une famille que j’ai toujours voulue.