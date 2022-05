Jennifer Lopez écrit un hommage touchant à Shades of Blue Co-Star Ray Liotta

Jennifer Lopez a exprimé sa tristesse face à la perte de son « partenaire dans le crime » et co-vedette de Shades of Blue, Ray Liotta, décédé jeudi.

L’acteur vétéran Ray Liotta est décédé, et la nouvelle a des fans du monde entier en deuil avec beaucoup de ceux qui connaissaient personnellement Affranchis étoile. Jennifer Lopez était quelqu’un qui avait appris à bien connaître Liotta en tant que co-vedette de la série dramatique policière Nuances de bleu, diffusé sur NBC pendant trois saisons de 2016 à 2018. S’adressant à Instagram, Lopez a publié un hommage touchant à Liotta. Avec une déclaration, le message comprend des photos avec Liotta longtemps avec un clip vidéo de Nuances de bleu. Vous pouvez voir le post hommage ci-dessous.

« Ray était mon partenaire dans le crime sur Nuances de bleu« , écrit Lopez. « La première chose qui me vient à l’esprit, c’est qu’il était si gentil avec mes enfants. Ray était la quintessence d’un dur à cuire qui était tout mou à l’intérieur… Je suppose que c’est ce qui a fait de lui un acteur si convaincant à regarder. L’original Goodfella. »

Se souvenant de leur passage ensemble dans la série, Lopez a ajouté : « Nous avons partagé des moments intenses sur le plateau ces trois dernières années ! Quand j’ai entendu pour la première fois qu’il avait pris le poste de Nuances de bleu, j’étais ravi, et la première fois que nous sommes montés sur le plateau pour faire notre première scène ensemble, il y a eu une étincelle électrique et un respect mutuel et nous savions tous les deux que ça allait être bien. Nous avons aimé faire nos scènes ensemble et je me suis senti chanceux de l’avoir avec qui travailler et apprendre. »

« Comme tous les artistes, il était compliqué, sincère, honnête et tellement émotif », explique Lopez. « Comme un nerf brut, il était si accessible et si en contact dans son jeu et je me souviendrai toujours de notre temps ensemble avec tendresse. Nous avons perdu un grand aujourd’hui … RIP RAY … c’est si triste de te perdre ce qui semble bien trop tôt … je le ferai souviens-toi toujours de toi. J’envoie tant d’amour et de force à ta fille Karsen, à ta famille et à tous tes proches. »





Ray Liotta signifiait beaucoup pour tant de gens

Ray Liotta a longtemps été vénéré pour son jeu d’acteur, avec ses rôles tels que Champ de rêves, Affranchis, Hannibal, Coupet plus récemment, Les nombreux saints de Newark. L’acteur avait toujours brillé dans ses performances, servant d’inspiration à ses contemporains du show business. Beaucoup n’ont pas tardé à rendre hommage lorsque la nouvelle du décès de Liotta a éclaté, montrant à quel point il a toujours été respecté et apprécié à Hollywood.

La mort de Liotta était choquante car il n’y avait aucun signe avant-coureur apparent. Il était sur place en République dominicaine pour tourner son prochain film Eaux dangereuses quand il serait mort dans son sommeil. La cause exacte du décès n’a pas encore été déterminée. Il avait 67 ans.





À titre posthume, Liotta peut être vue dans d’autres films au-delà Eaux dangereuses, car il avait travaillé de manière prolifique jusqu’à la fin. Cela inclut le thriller d’Elizabeth Banks Ours cocaïne et une comédie de Charlie Day qui n’a pas encore été intitulée. Ce sera doux-amer pour les fans d’assister à ces performances finales car cela signifiera dire au revoir à un acteur merveilleux. Repose en paix Ray Liotta.





