Jennifer Lopez débarque sur Netflix avec un film très différent de tous ceux qu’elle a réalisés

Jennifer Lopez Il a fait l’actualité, ces derniers jours, pour deux raisons. La première est à cause de sa cour avec Ben affleck, qui était déjà son partenaire au début des années 2000. Il y a quelques jours à peine, ils ont été aperçus en train de s’embrasser passionnément au milieu d’un restaurant, ce qui confirme d’ailleurs les soupçons initiaux d’un redémarrage de la romance.

Par contre, la deuxième nouvelle concerne votre profession. On a appris que le chanteur avait signé un contrat de millionnaire, ni plus ni moins, qu’avec Netflix. C’est une initiative intéressante qui cherche à donner de la visibilité aux femmes qui travaillent comme productrices, actrices, réalisatrices et scénaristes. Elle jouera elle-même dans trois des projets. Découvrez de quoi parle la dernière annonce.

Le film d’horreur dans lequel Jennifer Lopez jouera pour Netflix

Comme le rapporte la plateforme elle-même, il s’agit d’un film d’horreur avec des touches de science-fiction. Avec le genre, on peut dire que nous sommes confrontés à une nouvelle facette de JLO, car, en plus, de Anaconda, l’artiste ne participe généralement pas à des histoires de ce style. Le film intitulé ATLAS tourne autour d’une femme qui se bat pour l’humanité contre un soldat du renseignement artificiel qui a déterminé que la seule façon de mettre fin à la guerre est de mettre fin aux humains.

Bien sûr, il n’y a pas de détails sur la première, mais la pré-production serait en cours. Aussi, le chanteur a deux autres propositions pour travailler avec la société de streaming. L’un est le film Le chiffre basé sur un roman de l’écrivain Isabella Maldonado et qui suit la vie d’un agent du FBI. L’autre est La mère, à propos d’une femme en fuite devant la justice qui doit apprendre à sa fille à survivre dans le monde.

Jennifer Lopez jouera dans un film d’horreur de science-fiction (Photo: Getty)



Le contrat avec Netflix a été conclu avec Jennifer Lopez en collaboration avec sa société de production Nuyorican Productions, selon le site américain. Date limite. Nul doute que l’objectif de cette association créative cherche à mettre en valeur le travail des milliers de femmes qui œuvrent dans ces domaines, tant techniques qu’artistiques, et que dans un monde encore patriarcal il est encore difficile à montrer.