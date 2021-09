Jennifer Lopez, Ben Affleck se tiennent la main, prennent un bateau-taxi et plus encore à Venise

L’un des signes les plus sûrs que le monde essaie d’aller de l’avant après la pandémie est le retour non seulement des festivals de films européens, mais glamour pur à ces festivals.

Ben Affleck et Jennifer Lopez sont à Venise pour soutenir son nouveau film, « The Last Duel ». Stéphane Cardinale / Corbis via Getty Images

Pièce A : Jennifer Lopez et Ben Affleck, le tout nouveau duo glamour d’Hollywood, ont atterri au 78e Festival international du film de Venise en Italie, et on se croirait dans le bon vieux temps !

Ils sont arrivés dans la ville du canal jeudi, et des photos les ont capturés dans un bateau-taxi privé, se tenant la main et semblant très heureux ensemble.

Affleck et Lopez sont de retour sous les projecteurs et devant les caméras des photographes à Venise. Filippo Monteforte / AFP via Getty Images

Ils sont en ville pour la première du nouveau film d’Affleck, 49 ans, « The Last Duel », mais bien sûr, une grande partie des projecteurs sont braquées sur Lopez, 52 ans. Affleck, qui joue dans « The Last Duel », a écrit le film avec son co-scénariste (et co-oscarisé) de « Good Will Hunting » Matt Damon. Le film a été présenté en avant-première lors de l’événement vendredi.

L’heureux couple dans un bateau-taxi. Dominique Charriau / WireImage

Lopez et Affleck, qui se sont fréquentés au début des années 2000, étaient alors connus sous le nom de « Bennifer ». Ils se sont séparés en 2004, puis se sont réunis plus tôt cette année. Jusqu’à présent, ils sont restés bouche bée au sujet de la relation ravivée, J.Lo repoussant les questions de Hoda Kotb de 45secondes.fr avec des plaisanteries.

Affleck et Lopez n’ont pas beaucoup parlé publiquement de leur romance renouvelée. Alessandra Benedetti / Corbis via Getty Images

Damon, quant à lui, a également été bouche-bée. « Je les aime tous les deux. J’espère que c’est vrai. Ce serait génial », a-t-il déclaré AUJOURD’HUI en mai.

Lopez a partagé plusieurs photos glamour de son voyage sur sa page Instagram, la montrant regardant au-dessus de l’eau, montant à l’arrière d’un taxi et signant des autographes. « Je préfère être à Venise », a-t-elle écrit en légende.

Nous pensons qu’elle a réalisé son souhait!

