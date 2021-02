Jennifer Lopez arrive sur Netflix en tant que tueur mortel

Deux pouvoirs se sont réunis! Jennifer Lopez a signé un accord pour produire et jouer dans le film La mère sur Netflix. L’actrice de 51 ans sera en charge du projet à la fois derrière et devant les caméras car jouera un assassin mortel dans le rôle principal. Que sait-on d’autre de la bande?

L’artiste new-yorkaise traverse un grand moment de sa longue et riche carrière. Il vient de chanter lors de l’inauguration de Joe Biden en tant que président et tourne actuellement le film Mariage de fusil de chasse. De plus, il sera dans la comédie romantique musicale épouse-moi avec Owen Wilson.

Dans les dernières heures, la chanteuse a choisi les réseaux sociaux pour confirmer la nouvelle: sa 2021 se poursuivra avec une production avec Netflix. La Mère sera une adaptation du roman Le chiffre, écrit par Isabella Maldonado et Lopez jouera l’agent du FBI Nina Guerrera, un assassin mortel qui sort de sa cachette pour protéger la fille qu’elle a abandonnée il y a des années en fuyant des hommes dangereux.

De quoi parle le nouveau film de Jennifer Lopez sur Netflix?

« Un tueur en série publie sur Internet des codes et des énigmes complexes qui correspondent à des meurtres récents afin de jouer au chat et à la souris avec Nina Guerrero, un agent du FBI qui est entraîné dans l’affaire », est le synopsis officiel que Netflix a partagé dans une déclaration.

Le scénario est entre les mains du créateur de Lovecraft Country, Misha vert, alors qu’il n’y a pas encore d’adresse confirmée. Niki Caro, le réalisateur en direct de Mulan Sur Disney +, elle est en pourparlers et est en train de devenir la meilleure candidate. Liza Fleissig, Ginger Harris-Dontzin, Isabella Maldonado et Catherine Hagedorn sera en production exécutive.

L’écrivain qui a fait le roman original a travaillé au FBI pendant 22 ans et elle fut la première Latina de son département à atteindre le grade de capitaine. En outre, il a dirigé l’Unité des enquêtes judiciaires et spéciales. Ses livres ont été un best-seller en 2000.