Jennifer Lopez a une tempête de merde pour son tweet sur les «problèmes des riches»

30/08/2020 20h00

On aimerait avoir les problèmes de Jennifer Lopez. La chanteuse a laissé ses fans partager ses inquiétudes et n’en a pas eu pitié, mais une tempête de merde.

Jennifer Lopez (50) et Alex Rodriguez (45) forment un couple puissant. Le chanteur et le joueur de baseball viennent d’un milieu humble. Ils ont travaillé dur pour atteindre la gloire, l’argent et le succès. Leur fortune combinée est estimée à environ 700 millions de dollars aujourd’hui, selon Forbes.

Tous deux sont des superstars dans leur domaine depuis des décennies. En conséquence, ils vivent dans une bulle. Leurs problèmes n’ont plus grand-chose en commun avec ceux des gens «normaux». C’était très clair ce week-end.

Jennifer Lopez mourait d’envie de posséder une équipe de baseball

Plus précisément, il s’agissait du couple qui voulait acheter l’équipe de baseball “New York Mets”. Cependant, vous avez maintenant été surenchéri par une autre partie intéressée. Jennifer Lopez a partagé son chagrin avec ses fans sur Instagram. Elle a écrit:

«Alex et moi sommes tellement déçus !! Nous avons travaillé sans relâche ces six derniers mois sur le rêve de devenir le premier couple minoritaire et le premier propriétaire d’une équipe de baseball des ligues majeures. Nous aurions été les premiers à rejoindre l’équipe de baseball préférée de leurs pères avec notre propre argent durement gagné. la ligue majeure. Nous n’avons toujours pas abandonné !! # NY4ever “

Comme le rapporte le “New York Post”, les stars auraient offert 300 millions de dollars.

Source: instagram.com

Shitstorm sur les réseaux sociaux

Cependant, la chanteuse n’a pas eu pitié de son message, mais une tempête de merde. De nombreux utilisateurs ont commenté le message avec des phrases telles que “Ce n’est pas le bon moment pour nous déranger avec vos premiers problèmes mondiaux” ou “Ma sœur, les gens sont en train de mourir. Nous ne sommes pas intéressés par les riches qui ne peuvent pas faire les choses de leurs riches. “

On a également critiqué le couple super-riche sur Twitter. Beaucoup ne peuvent pas croire que Jennifer Lopez ne comprend pas que son comportement est totalement inapproprié dans la situation actuelle.

Vous postez ceci juste après

1. Chadwick Boseman est passé

2. Mouvement des droits civiques

3. 2 ouragans détruisant des habitations

4. UNE PANDÉMIE pic.twitter.com/cjbPjcyBdI – Delmon (@DelmonHousley) 29 août 2020

Jennifer Lopez continue de conquérir Hollywood

Ainsi, le rêve d’une carrière en tant que propriétaire d’une équipe de baseball s’est brisé cette semaine. Jennifer Lopez n’a pas à se soucier de son avenir. Après avoir fait vibrer les critiques de cinéma avec son film “Hustlers” en 2019, la polyvalente a déjà deux nouveaux projets en préparation.

La comédie romantique “Marry Me” est déjà en post-production et sortira probablement en 2021. RomCom ne fera certainement pas tomber les critiques. C’est complètement différent avec le thriller «The Godmother».

Obtiendrez-vous enfin un Oscar pour «The Godmother»?

On dit que J.Lo travaille sur le projet depuis très longtemps. C’est un biopic sur le légendaire trafiquant de drogue colombien Griselda Blanco. Dans son pays d’origine, la patronne de la drogue est mieux connue sous le nom de «Black Widow» ou de «marraine de la cocaïne». Comme Pablo Escobar, elle est toujours l’un des acteurs les plus sans scrupules du trafic de drogue colombien alors très florissant.

Jennifer Lopez a joué dans un certain nombre de films, mais ce n’est que “Hustlers” qu’elle a été perçue pour la première fois comme une actrice sérieuse. Beaucoup ont même compté ses chances de remporter un Oscar de la meilleure actrice de soutien. À la surprise de beaucoup, elle n’a même pas été nominée. Peut-être que ça marchera avec «The Godmother»!