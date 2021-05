Jennifer Lopez a-t-elle trompé Alex Rodriguez avec Ben Affleck?

Ben Affleck envoyait des lettres d’amour à Jennifer Lopez avant qu’elle ne se sépare officiellement d’Alex Rodriguez – du moins selon une source.

Affleck et Lopez auraient eu «des contacts réguliers par e-mail» depuis début février, un mois avant qu’elle et Rodgriguez n’annoncent qu’ils avaient annulé leurs fiançailles.

Les rumeurs de ces lettres ont émergé alors que les choses semblent se réchauffer entre Affleck et Lopez. Le couple a été aperçu à Los Angeles et a voyagé ensemble au Montana pour une escapade.

Alors que des sources ont affirmé que l’ancien couple, qui a rompu en 2003, était strictement ami pour le moment, les lettres présumées brossent un tableau différent de la direction de leur relation.

Jennifer Lopez a-t-elle trompé Alex Rodriguez?

Si l’on en croit les sources, Lopez et Affleck ont ​​commencé leurs échanges coquin plusieurs semaines avant que le chanteur ne devienne officiellement célibataire.

Cependant, des points d’interrogation sur le statut relationnel de Lopez étaient apparus beaucoup plus tôt. Des rumeurs selon lesquelles Rodriguez aurait trompé le chanteur sont apparues au début de 2021 lorsqu’il était allégué que la star de télé-réalité Madison LeCroy aurait eu des relations avec l’ancien joueur de la MLB à l’été 2020.

Lopez et Rodriguez ont fait front commun face aux rumeurs, apparaissant ensemble lors de l’inauguration de Biden en janvier.

En regardant ses publications sur Instagram, Rodriguez semble également avoir visité le début de Lopez dans les Caraïbes en février.

Ils ont par la suite mis fin aux rumeurs de rupture en mars, mais ont déclaré qu’ils «travaillaient sur certaines choses».

Ils ont confirmé leur séparation un mois plus tard. Il est possible que le couple soit en pause ou déjà rompu en privé lorsque la correspondance avec Affleck a commencé.

Qu’a écrit Ben Affleck à Jennifer Lopez?

Leurs courriels ont commencé en février, peu de temps après que Lopez se soit envolée pour la République dominicaine pour filmer son prochain film, «Shotgun Wedding». Affleck avait mis fin à sa relation avec Ana de Armas un mois auparavant.

TMZ affirme que l’acteur «a écrit pour lui dire à quel point elle était belle [in photos], et combien il souhaitait pouvoir être là-bas avec elle.

Ils disent également que les e-mails étaient «aimants et nostalgiques de Jen». Lopez aurait rendu les affections et a dit qu’Affleck pouvait «posséder son cœur» avec sa plume.

Le couple est resté en contact jusqu’à ce que Lopez ait terminé le tournage fin avril avant de finalement se retrouver en personne, de retour à Los Angeles.

Comment Alex Rodriguez a-t-il réagi à la réunion de Lopez et Affleck?

A-Rod a deux mots à dire à quiconque pose des questions sur Bennifer 2.0: « Go Yankees. »

Du moins, c’est ainsi qu’il a apparemment répondu lorsque des paparazzi ont abordé le sujet avec lui à Miami.

Rodriguez ne faisait peut-être que célébrer son ancienne équipe, mais le commentaire pourrait également être un coup à peine voilé sur Affleck, un fervent fan des Red Sox.

Une autre source a révélé qu’A-Rod était «très choqué» que son ex traîne avec Affleck.

« Il pensait vraiment qu’ils seraient capables de le faire fonctionner et de se reconnecter. Il a contacté J.Lo pour essayer de la rencontrer et elle a été très courte avec lui. »

Une personne qui célèbre les retrouvailles de Bennifer, avec le reste d’entre nous, est l’ami et collaborateur de longue date d’Affleck, Matt Damon.

Interrogé sur la rumeur de la romance du couple, Damon a d’abord tenté de le garder timide en disant qu’il n’y avait pas «assez d’alcool dans le monde» pour le faire parler.

Cependant, il a ensuite laissé échapper qu’il espérait que Lopez et Affleck régleraient les choses.

« C’est une histoire fascinante. J’espère que c’est vrai. Je les aime tous les deux. J’espère que c’est vrai. Ce serait génial », a-t-il déclaré.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements. Suivre elle sur Twitter pour plus.