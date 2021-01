Jennifer Lopez a-t-elle eu du Botox? J.Lo est enfin propre

Jennifer Lopez est une actrice, chanteuse et interprète à la mi-temps du Super Bowl, mais la plupart des questions que les gens se posent à propos de son centre sont centrées sur des problèmes personnels. Avec qui elle sort, quand elle se marie, ce qu’elle mange et même combien vaut ses fesses sont autant de questions brûlantes auxquelles ses fans veulent avoir une réponse. Et une question qui ne disparaîtra tout simplement pas est de savoir comment elle reste si jeune. A-t-elle eu du Botox pour garder son visage si lisse et éclatant? Récemment, Lopez a finalement donné la réponse, une fois pour toutes.

Jennifer Lopez est excellente dans tout ce qu’elle fait

Jennifer Lopez | Arturo Holmes / Getty Images pour GCAPP

Selon Britannica, Lopez a commencé son ascension vers la gloire en tant qu’actrice, apparaissant dans son premier film en 1986 à seulement 16 ans, avec un rôle mineur dans Ma petite fille. Elle est passée à la télévision en 1990 en tant que l’une des danseuses, connue sous le nom de «Fly Girls» dans la série comique à succès. En couleur vivante.

Sa grande percée a eu lieu en 1997, lorsqu’elle a joué dans un film intitulé Selena, à propos de la célèbre chanteuse Tejano dont la carrière a été interrompue lorsqu’elle a été assassinée. La reconnaissance qu’elle a reçue de ce rôle a conduit à de nombreux autres films à succès, y compris Anaconda, la cellule, et Le planificateur de mariage.

Non contente de son succès dans la comédie, Lopez a sorti son premier album en 1999. Appelée Dans le 6, l’album est devenu platine, et il a été suivi quelques années plus tard par un autre album populaire, JLo.

Lopez a continué à jouer et à sortir de la musique, et elle a travaillé comme juge sur le concours. L’Amérique a du talent. Elle ne ralentit clairement pas, comme elle l’a prouvé lorsqu’elle a donné une performance puissante avec Shakira lors de l’émission de mi-temps du Super Bowl 2020.

Bien qu’elle se produise depuis longtemps, Lopez n’a tout simplement pas l’air de vieillir, ce qui amène les gens à se demander si elle a subi des procédures cosmétiques en cours de route. Enfin, ils ont la réponse.

Ses armes secrètes pour lutter contre le vieillissement

Il est compréhensible que les gens soient curieux des secrets de beauté de Lopez. Après tout, elle est à la caméra depuis plus de 34 ans et elle semble à peine plus âgée d’un jour. L’une des théories populaires sur son apparence jeune est qu’elle a dû utiliser des injectables, comme le Botox.

Mais Page Six révèle que Lopez est prêt à mettre fin à cette rumeur.

«Je n’ai jamais eu de Botox à ce jour», a-t-elle expliqué. «Je ne suis pas cette personne. Je n’ai rien contre les gens qui font ça; ce n’est tout simplement pas mon truc. Je suis plutôt une approche naturelle des soins de la peau. » Elle explique qu’elle n’est pas contre l’idée d’essayer un jour, mais qu’elle n’est pas encore intéressée.

Au lieu de procédures cosmétiques, Lopez s’appuie sur deux choses: l’huile d’olive et la crème solaire quotidienne. Son approche naturelle et simple des soins de la peau lui a clairement servi. Et maintenant, elle est prête à offrir ce système à ses fans, avec sa propre gamme de produits de soins de la peau.

Que propose JLo Beauty?

CONNEXES: Jennifer Lopez étourdit la fan en montrant son visage sans maquillage

Allure rapporte que ce mois-ci, Lopez a lancé JLo Beauty, une ligne de soins de la peau avec huit produits. Pour apporter la magie de l’huile d’olive qu’elle aime tant pour la peau, elle a formulé les produits avec du squalane dérivé d’olive, de l’extrait de feuille d’olivier et de l’huile d’olive extra vierge.

La gamme comprend un sérum, une crème pour le visage, une crème pour les yeux, un nettoyant, un masque en feuille, un surligneur transparent et un complément alimentaire. Elle fournit également l’autre produit de beauté qu’elle ne jure que par une crème hydratante à large spectre SPF 30.

JLo Beauty n’est peut-être pas en mesure de donner à tout le monde l’éclat intemporel de Lopez. Cependant, cela donne à ses fans une chance de découvrir par eux-mêmes ses soins pratiques et sains. Et peut-être que cela mettra enfin au repos toutes les questions sur elle et le Botox.