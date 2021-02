Jennifer Lawrence souffre d’une blessure au visage causée par un verre brisé sur un plateau de cinéma Netflix

Jennifer Lawrence a été blessée sur le tournage de Ne cherchez pas. La production a été interrompue pour la journée, selon des sources. Lawrence joue dans le film aux côtés de Timothee Chalamet, que l’on peut voir sur des images récemment divulguées de l’ensemble prises juste avant la blessure. Le prochain film est actuellement en tournage dans la région de Boston et met également en vedette Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Jonah Hill, Ariana Grande, Kid Cudi, Matthew Perry, etc.

La Ne cherchez pas la production fonctionnait tard dans la matinée la nuit dernière, qui est quand une explosion de cascade s’est détraquée. Jennifer Lawrence était assise dans un restaurant, attendant que l’explosion brise une fenêtre voisine. On ne sait pas ce qui s’est passé, mais des éclats de verre ont fini par frapper Lawrence au visage, et selon une source, sa paupière, qui n’arrêtait pas de saigner. L’étendue de ses blessures n’est pas claire pour le moment. Bien que l’explosion sonne mal, il a été rapporté que Lawrence se porte très bien et qu’il pourra revenir sur le plateau après ce week-end.

Dans la fuite Ne cherchez pas définir des photos, Jennifer Lawrence et Timothee Chalet peuvent être vus en train de s’embrasser sur un matelas avec de la bière. On pense que cette scène particulière a été tournée juste avant l’explosion. Réalisé par Adam McKay, la comédie Netflix trouve Leonardo DiCaprio et Lawrence jouant des astronomes croisés d’étoiles qui découvrent qu’un météore est en collision avec la Terre. Ils essaient d’avertir le public, mais personne ne prend au sérieux leurs avertissements d’une catastrophe imminente, pas même le président.

Ne cherchez pas a été annoncé pour la première fois à la fin de 2019, avec Adam McKay attaché à l’écriture et à la réalisation et un ensemble épique annoncé. En février 2020, il a été révélé que Netflix avait repris la comédie avec l’intention de commencer la diffusion en 2021. Le casting a eu lieu peu de temps après et le tournage devait commencer en avril 2020, mais il a ensuite été retardé, en raison de la santé publique. crise, c’est pourquoi la production se poursuit toujours dans la région de Boston. On ne sait pas à quelle distance se trouvent McKay et l’équipage, ce qui signifie qu’une date de sortie concrète pourrait être loin d’être annoncée. Cela étant dit, Netflix vise toujours une date de sortie 2021.

Jennifer Lawrence et ses représentants n’ont pas encore commenté les blessures subies lors du tournage Ne cherchez pas. Le directeur Adam McKay n’a pas non plus commenté la situation. Lawrence est surtout connue pour ses rôles dans Les jeux de la faim, Américain Hustle, et le X Men franchise sous Sony où elle a joué Mystique. Elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice en 2013 pour son rôle dans Livre de jeu Silver Linings en face de Bradley Cooper. Lawrence a depuis été nominé pour ses rôles dans Joie et Américain Hustle. TMZ a été le premier à rendre compte des blessures de Jennifer Lawrence du Ne cherchez pas ensemble.

Plus de photos de Timothée Chalamet et Jennifer Lawrence sur le tournage de #DontLookUp! pic.twitter.com/RETGvaGAPq – Mises à jour de Timothée Chalamet (@tchalametupdate) 5 février 2021

Plus de Timothée Chalamet et Jennifer Lawrence en tournage hier soir! via TMZ pic.twitter.com/1fOcaT2KSl – Ne cherchez pas les actualités (@DontLookUpNews) 5 février 2021

