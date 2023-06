Jennifer Lawrence se souvient avoir été immédiatement refusée lors de l’audition de Twilight

Plus de dix ans après la sortie du premier Jeux de la faim film, il est très difficile d’imaginer quelqu’un d’autre jouer Katniss Everdeen autre que Jennifer Lawrence. La même chose pourrait se produire pour Harry Potter les fans qui ont des sentiments mitigés à propos de l’adaptation de la série à venir, car il leur est difficile d’imaginer Harry, Ron et Hermione avec d’autres visages qui ne sont pas ceux de Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson.





Quelque chose de similaire se produira sûrement pour Crépuscule fans car l’histoire est également en cours d’adaptation en émission de télévision prochainement, ce qui signifie qu’une nouvelle actrice et un nouvel acteur occupent les places qui appartenaient autrefois à Kristen Stewart et Robert Pattinson. Mais, l’histoire de ces sagas aurait-elle vraiment changé autant avec d’autres interprètes dans les rôles principaux ?

Bien avant de décrocher la tête de la franchise créée par Suzanne Collins, Jennifer Lawrence tentait d’obtenir sa grande percée, et elle pensait la trouver dans l’histoire de Stephenie Meyer, alors elle a auditionné pour l’adaptation de Crépuscule. Lors de sa récente apparition sur le podcast The Rewatchables, la gagnante d’un Oscar a rappelé l’un des plus grands revers de sa carrière avant de devenir la Girl on Fire :

« Je n’ai même pas été rappelé [laughs]. Mais ma vie aurait été totalement différente. J’ai eu Hunger Games, je pense, un an plus tard.

Nul doute que l’impact qu’aurait eu le rôle de Bella Swan sur la carrière de l’actrice ne serait pas très différent de celui de Katniss Everdeen en termes de popularité. Cependant, Stewart et Pattinson ont dû combattre les préjugés qui accompagnaient leurs rôles dans Crépusculequelque chose que Lawrence n’a heureusement pas eu à gérer.





Jennifer Lawrence n’était pas la seule option pour Katniss Everdeen

Tout comme il y avait plusieurs actrices derrière le rôle de Bella, il y en avait aussi beaucoup qui essayaient de devenir Katniss. Il ne fait aucun doute que l’opportunité de donner vie à l’une des principales héroïnes de la littérature pour jeunes adultes à cette époque était quelque chose de plus qu’attirant pour une longue liste d’actrices, dont certaines ont ensuite eu la chance de jouer dans d’autres sagas.

Shailene Woodley, qui allait finir par jouer Tris Prior dans l’adaptation de Divergent, faisait partie des candidats pour jouer le rôle du District 12 Tribute. Un autre qui deviendra plus tard le visage d’une grande franchise est Kaya Scodelario, qui voulait devenir Katniss avant de jouer Teresa dans Le coureur du labyrinthe.

Du monde de la bande dessinée est venue une autre grande candidate, Chloe Grace Moretz qui avait déjà émerveillé le monde en Déchirer, foutre une branlée. Hailee Steinfeld n’avait pas encore fait ses premiers pas dans le genre des super-héros ni démontré ses capacités avec l’arc et la flèche, mais elle était également proche du rôle.

La liste comprenait également d’autres noms comme Saoirse Ronan, Abigail Breslin, Troian Bellisario, Emma Roberts et Emily Browning, de sorte que la compétition pour le rôle était vraiment féroce.