Jennifer Lawrence R-Rated Comedy No Hard Feelings obtient la date de sortie de Sony

Jennifer Lawrence fait équipe avec Gene Stupnitsky pour sa nouvelle comédie R-rated, Pas d’émotions fortes. Ce sera le premier film de Lawrence depuis qu’elle a joué dans Ne lève pas les yeux en 2021, qui a reçu quatre nominations aux Oscars. Selon un rapport de Deadline, le film devrait sortir en salles le 16 juin 2023.

Stupnitsky a précédemment travaillé sur Bons garçons, un autre film classé R suivant trois garçons de 6e année qui abandonnent l’école, se lançant dans un voyage épique tout en transportant de la drogue accidentellement volée. De plus, il a réalisé deux épisodes de Le bureau; les deux étaient considérés comme de meilleurs épisodes de la série, y compris Michael Scott Paper Company et L’amant. Il a également écrit le scénario du film de 2009 Première année, avec Jack Black et Michael Cera, et a écrit Mauvais enseignant, avec Cameron Diaz.

Lawrence est actuellement la seule star attachée au film, avec très peu de détails concernant l’intrigue de Pas d’émotions fortes. Cependant, Sony décrit le projet comme une « comédie classée R avec un cœur ». Stupnitsky écrit également le projet, aux côtés de John Phillips, qui est également le producteur exécutif. Son travail antérieur comprend l’écriture Sale grand-père et des crédits d’acteur dans Nouvelle fille, Développement arrêtéet Le bureau. Jennifer Lawrence, Naomi Odenkirk, Justine Polsky, Marc Provissiero et Alex Saks produisent Pas d’émotions fortes.

Deadline rapporte que Sony s'est battu pour le film contre plusieurs autres streamers et studios, dont le distributeur Universal Pictures. Sony sécurisé Pas d'émotions fortes pour un montant non divulgué avec l'intention d'une sortie exclusive en salles.





Qu’est-ce que Jennifer Lawrence a d’autre en préparation?

Bande de voyous

Jennifer Lawrence a quelques autres projets sur lesquels elle travaille en plus Pas d’émotions fortes. Elle joue dans Fille de la foule, un film basé sur le livre du même nom de Teresa Carpenter. Le film suivra l’histoire vraie d’Arlyne Brickman, une mère vivant dans le Lower East Side de New York qui devient une informatrice mafieuse pour le FBI. Le film est écrit et réalisé par Paolo Sorrentino, avec Josh O’ Connor attaché au projet. Fille de la foule est actuellement en production et n’a pas de date de sortie.

Laurent travaille également sur Mauvais sang, qui la réunit avec le réalisateur Adam McKay. Ils travaillaient auparavant ensemble sur Ne lève pas les yeux. McKay est également à l’origine de projets tels que Présentateur, Demi frères, Les autres gars, Le grand courtet Vice. Son dernier projet suivra l’entrepreneur Elizabeth Holmes qui crée une entreprise de biotechnologie qui la propulse vers la gloire avec une valeur estimée à plusieurs milliards. Cependant, son intégrité est mise en doute lorsque les agences fédérales commencent à enquêter sur l’entreprise. Mauvais sang est basé sur l’histoire vraie et le roman de John Carreyrou. Le film est actuellement en pré-production avec la date de sortie TBA.

Pas d’émotions fortes est le seul projet à venir de Lawrence avec une date de sortie, alors attendez-vous à le voir pour la première fois dans les salles le 16 juin 2023.