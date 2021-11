Jennifer Lawrence explique pourquoi elle s’en moque Leonardo DiCaprio a été payé plus qu’elle

ANASOUNDS EGO DRIVER

Bien plus qu’un simple booster On connait tous la Tube Screamer, c’est pas comme si on en avait tous une à la maison ! On nous a toujours expliqué que c’était le meilleur outil pour booster un ampli déjà crunché. Le gain à 0, le volume à fond et c’est parti ! On perce le mix, on est sur le devant de la scène et on évite de baver sur le spectre des autres instruments. Il y a bien sûr d’autres combinaisons et d’autres sonorités à exploiter de ce schéma, et c’est ce que nous allons étudier ! Depuis plusieurs années, notre équipe a analysé plus d’une centaine de schémas inspirés de la OD 808. Grâce à cette base de connaissance, nous avons créé une nouvelle pédale, la Ego Driver. Elle est capable de reproduire toutes ces sonorités vintage, et d’aller plus loin en en créant de nouvelles ! Pour y arriver c’est assez simple, on se focalise sur l’étage de saturation et, on dévoile toutes les clés de sa conception. En outre, avec la Ego Driver et le projet FX Teacher, tu seras capable de, créer ta propre Tube Screamer, la personnaliser et comprendre comment mieux la régler pour optimiser ton son ! La gamme FX Teacher est conçue et fabriquée en France, dans les ateliers Anasounds dans les mêmes conditions que la gamme Origins. Avec la même qualité et la même garantie. Les pédales sont livrées, montées et réglées avec les composants et le réglage préféré de l’équipe. Pas de prise de tête, on la branche et on joue directement ! Un sachet de composants à monter sur les borniers l’accompagne afin de personnaliser au maximum sa pédale avec seulement un tournevis ! Pas besoin de fer à souder et d’outillage. Encore plus de possibilités Le projet FX Teacher te permet d’aller encore plus loin dans ta quête du son. En effet, tu as toujours les réglages faciles d’accès en façade, ils te permettent de rapidement régler ta pédale. A l’intérieur, tu connais bien nos trimpots, on en est carrément fan chez Anasounds. Ce sont des petits réglages très fins qui offrent une précision sonore digne du créateur. Mais cette fois, en plus de tout ça on a ajouté des borniers ! Ils permettent d’ajouter et enlever facilement des composants à l’aide d’un simple tournevis. Donc si tu veux changer de diode de clipping ou de capa de filtre, tu peux ! Comme si au final... tu avais créé ta propre pédale !