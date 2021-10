Jennifer Lawrence, enceinte, pose pour une rare photo avec Amy Schumer à la Marche des femmes

Jennifer Lawrence, qui est enceinte de son premier enfant, et Amy Schumer ont assisté samedi à la Marche des femmes à New York. La marche et le rassemblement de la ville de New York ont ​​été l’un des centaines organisés à travers le pays, y compris à Washington DC

La notoirement privée Lawrence a posé pour une photo avec Schumer, montrant son baby bump. En septembre, la représentante de l’acteur de 31 ans a confirmé à AUJOURD’HUI qu’elle attendait son premier enfant avec son mari Cooke Maroney. Les deux se sont mariés à Rhode Island en octobre 2019. Ils auraient commencé à se fréquenter un an auparavant.

« Je n’ai pas d’utérus et elle est enceinte mais nous sommes ici », a écrit Schumer en légende de la photo samedi, en taguant @womensmarch et @plannedparenthood avec le hashtag #rallyforabortionjustice.

Le mois dernier, Schumer a subi une intervention chirurgicale pour retirer son utérus et son appendice à la suite d’une endométriose. La comédienne de 40 ans a partagé une photo et une courte vidéo sur Instagram après l’opération, détaillant la procédure qu’elle a subie.

« C’est le matin après mon opération pour l’endométriose et mon utérus est sorti », a-t-elle déclaré dans le message. « Le médecin a trouvé 30 points d’endométriose qu’il a enlevés. Il a enlevé mon appendice parce que l’endométriose l’avait attaqué.

Avec Schumer et Lawrence, des milliers de personnes se sont rassemblées dans tout le pays samedi pour la Marche des femmes qui s’est tenue cette année en faveur du droit à l’avortement après que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a signé une nouvelle loi qui interdit presque tous les avortements dans l’État.

L’avenir de la loi controversée, qui interdit l’avortement dès la sixième semaine de grossesse, n’est pas clair car un juge fédéral envisage de le bloquer ou non.