Jennifer Lawrence dit que travailler avec Leonardo DiCaprio était "L’enfer"

On pourrait penser qu’une journée sur un plateau de tournage avec Leonardo DiCaprio et Timothée Chalamet serait plutôt rêveuse pour n’importe quel acteur, mais pas pour Jennifer Lawrence – qui a récemment décrit sa journée sur le plateau avec les deux acteurs acclamés comme « l’enfer ».

« Je ne sais pas ce que c’était », a poursuivi la future maman, « Timothée était juste excité d’être hors de la maison [after the pandemic lockdown]. Je pense que c’était, genre, sa première scène.

Et apparemment, DiCaprio avait choisi la chanson qui jouait dans la voiture et était juste, comme, « Vous savez, cette chanson parlait de, vous savez, bla, bla, bla. » «

Ne cherchez pas sera disponible sur Netflix à partir du 24 décembre et vient du réalisateur Adam McKay, qui est également responsable de Le grand court, Vice, Demi frères et le Présentateur films.

Il y a aussi un casting de stars, avec Jonah Hill, Rob Morgan, Mark Rylance, Tyler Perry, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Tomer Sisley, Cate Blanchett et Meryl Streep tous rejoignant Laurent, DiCaprio et Chalamet.

« Elle est une grande fan de Demi frères . J’ai été un fan géant [of hers] depuis qu’elle est entrée en scène et qu’elle me fait rire. J’ai donc écrit ce rôle pour elle.