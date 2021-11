Jennifer Lawrence critique la qualité de ses derniers films

Pendant une grande partie des années 2010, Jennifer Lawrence est restée l’une des jeunes actrices les plus actives et les plus recherchées dans les grands studios d’Hollywood, avec « Winter’s Bone » chargé de décoller sa popularité en lui méritant sa première nomination aux Oscars. Bien que ce ne soit qu’en 2012 qu’il réussisse à s’imposer auprès du grand public avec la première du premier opus de « The Hunger Games ».

Seulement de 2011 à 2019, Lawrence a fait partie de 19 films, dont certains au sein de la saga « X-Men », prenant le rôle de Mystique. Pendant cette période, elle a réussi à obtenir son premier Oscar dans la catégorie « Meilleure actrice » pour son travail dans « Silver Linings Playbook », sous la direction de David O. Russell.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Last Duel : Ridley Scott accuse les millennials de son échec

Malgré le grand succès que pose actuellement l’actrice de 31 ans, Lawrence a critiqué lors d’une récente interview la qualité des derniers films auxquels elle a participé, dont beaucoup ont été considérés comme de véritables échecs devant la critique et la communauté internationale. box-office.

Dans ses quatre derniers rôles au grand écran, Lawrence a joué dans la romance de science-fiction Passagers, « Mother! », Un drame psychologique allégorique écrit et réalisé par Darren Aronofsky, le thriller d’espionnage « Red Sparrow » et « X-Men: Dark Phoenix » , dont après sa première, il a décidé de faire une pause dans son travail devant les caméras.

Dans une interview avec Vanity Fair, Lawrence note que « il ne pompait pas la qualité qu’il aurait dû avoir ». «Je pense juste que tout le monde en a assez de moi. J’en aurais marre de moi. Il avait atteint un point où il ne pouvait rien faire de bien. Si je marchais sur un tapis rouge, je penserais : « Pourquoi ne t’enfuis-tu pas ? »

Jennifer Lawrence note que la majeure partie de sa vie a fait plaisir aux autres et que ce n’est qu’en travaillant qu’elle a pu sentir que personne ne serait en colère contre elle, ce qui l’a amenée à penser qu’elle a atteint le point où personne n’était content de son existence. . « Cela m’a donc fait penser que le travail ou votre carrière peut apporter n’importe quelle sorte de paix à votre âme », a-t-il commenté.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Chris Pratt n’aura pas d’accent italien dans le film Super Mario

L’interview comprenait également une déclaration de l’amie et partenaire de production de Lawrence, Justine Polsky, qui a déclaré que « le protocole de la célébrité a commencé à tuer son esprit créatif », donc disparaître était la meilleure chose qu’elle aurait pu faire pour protéger ses talents et sa propre raison.

Jennifer Lawrence a préparé son retour au cinéma avec « Don’t Look Up », la nouvelle comédie du réalisateur acclamé Adam McKay dans laquelle elle partage le générique avec Leonardo DiCaprio. Tous deux incarnent un duo d’astronomes qui tentent d’avertir la société de l’impact d’un énorme astéroïde, rencontrant le désintérêt et l’apathie de la population. Le film arrivera exclusivement pour Netflix en décembre prochain.