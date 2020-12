Jennifer Lawrence a admis une fois son béguin sur Timothée Chalamet: «  Il est tellement, tellement talentueux et chaud  »

Les nouvelles jeunes stars hollywoodiennes risquent souvent de toucher un public écrasant. C’est donc une bonne chose que Jennifer Lawrence ait suspendu sa carrière cinématographique pendant quelques années. L’acteur était partout dans les années 2010. Et maintenant, les fans de Timothée Chalamet partagent une préoccupation similaire pour l’acteur. Ironiquement, Lawrence a exprimé un coup de cœur assez sérieux pour le Petite femme étoile.

Jennifer Lawrence était l’une des plus grandes stars des années 2010

Lawrence était déjà à la hausse. Elle a joué Mystique dans X-Men: Première classe – son premier de quatre X Men films – et a remporté sa première nomination aux Oscars. Mais le coup de poing un-deux de Les jeux de la faim et Livre de jeu Silver Linings en a fait une superstar. L’un d’eux a fait de Lawrence la tête de la prochaine grande franchise. L’autre a fait d’elle l’une des plus jeunes lauréates d’un Oscar de l’histoire.

Et le succès a continué tout au long des années 2010. Lawrence a continué à nouer des collaborations nominées aux Oscars avec Livre de jeu Silver Linings réalisateur David O. Russell (Américain Hustle, Joie). Pendant ce temps, Les jeux de la faim et X Men les films la maintenaient au sommet du box-office. Mais à la fin des années 2010, la jeune star a décidé de faire une pause bien méritée.

L’acteur de « The Hunger Games » a exprimé son propre béguin pour les célébrités en 2018

En 2018, Lawrence était occupé à promouvoir le thriller d’espionnage Moineau rouge. Pendant ce temps, Chalamet venait de terminer une année de création d’étoiles qui comprenait les deux Appelez-moi par votre nom et Dame oiseau. Et lors d’une interview en 2018 avec Entertainment Tonight, Lawrence a révélé qu’elle avait le béguin pour Chalamet. À l’époque, l’acteur avait 22 ans, tandis que Lawrence en avait 27.

«Timothée [Chalamet], J’attends qu’il vieillisse un peu, tu sais? [I’m] le beurrer comme un cochon pour l’abattage, et puis je vais me balancer là-dedans dès qu’il aura 30 ans. Il est assez vieux pour dire ça, non? Il a plus de 18 ans? Et si je me disais: « Il est chaud! » et il a 15 ans? … Je ne savais pas qu’il était si jeune », a-t-elle dit. «Dites-lui d’attendre! … [He’s] tellement talentueux et sexy!

Depuis que Lawrence a fait connaître ses sentiments pour Chalamet, Les jeux de la faim star s’est mariée. En octobre 2019, elle épouse Cooke Maroney, directrice de galerie d’art. Il est donc prudent de dire qu’elle a peut-être quitté son béguin pour Chalamet, même si elle n’a pas mis à jour ses pensées sur le jeune acteur.

Jennifer Lawrence devrait apparaître à l’écran avec Timothée Chalamet

À ce jour, la dernière apparition à l’écran de Lawrence est le raté au box-office X-Men: Phénix sombre. Mais elle prévoit un retour dans un proche avenir avec une paire de nouveaux projets. Dont l’un est Ne lève pas les yeux, une satire politique d’Adam McKay (Le grand court, Vice). Le film met en vedette Lawrence et Leonardo DiCaprio ainsi qu’un ensemble épique.

Et parmi les nombreux acteurs qui vont apparaître – y compris Meryl Streep, Cate Blanchett et Chris Evans – se trouve Chalamet lui-même. Parce que le film est de nature si mystérieuse, on ne sait pas si Lawrence partagera le temps d’écran avec son ancien béguin. Ne lève pas les yeux n’a pas de date de sortie officielle en raison de retards liés à la pandémie, mais sera diffusée en première sur Netflix.