Jennifer Hudson défend les chats : il est malheureux que cela ait été mal compris

Chats n’a pas reçu le meilleur accueil lors de sa sortie (pour le moins qu’on puisse dire), mais la star Jennifer Hudson reste très fière de son travail sur le film controversé. Réalisé par Tom Hooper et basé sur la comédie musicale populaire du même nom, Chats présente un ensemble impressionnant composé de chats humanoïdes chanteurs recouverts de fourrure ajoutée numériquement. En partie à cause de la conception des personnages, Chats était une bombe au box-office qui a été universellement critiquée par les critiques.

En tant que l’une des stars de Chats, Jennifer Hudson a été interrogé sur la réception du film dans une récente interview avec Total Film. Pour sa part, elle pense que le film est probablement juste en avance sur son temps, estimant que les gens vont regarder en arrière Chats beaucoup plus affectueusement à l’avenir. Refusant de voir les échecs du film comme une gêne, Hudson explique également à quel point elle reste fière et reconnaissante de l’opportunité d’avoir fait partie du projet. De l’entretien :

« J’ai adoré que vous ayez posé des questions sur Chats! Vous savez quoi? Je pense que c’était un peu écrasant. C’est dommage qu’il ait été mal compris. Je pense que plus tard, les gens le verront différemment. Mais c’est quelque chose dont je suis toujours très fier et reconnaissant d’avoir fait partie. Ouais, je dois être Grizabella le Chat Glamour ! »

Réception négative mise à part, Chats a apporté une grande joie dans la vie d’Hudson. En plus de son implication dans la production, l’expérience a inspiré la chanteuse et comédienne à adopter ses deux chats. Elle a nommé une Grizabella, d’après son propre personnage, tout en nommant l’autre d’après Macavity, le personnage d’Idris Elba. Hudson a noté: « Ils sont la meilleure chose que j’ai jamais eu. Je les aime tellement. »

Tom Hooper réalisé Chats utilisant un scénario co-écrit avec Lee Hall. Tandis que le Chats Le spectacle sur scène a généralement présenté des artistes portant des costumes de chat, le consensus était qu’il ne se traduisait tout simplement pas aussi bien lorsqu’il était développé pour le grand écran avec CGI, quel que soit le talent impliqué. Outre Hudson et Elba, le casting comprend James Corden, Judi Dench, Ian McKellen, Jason Derulo, Taylor Swift, Rebel Wilson et Francesca Hayward.

Pendant ce temps, le nouveau rôle de Hudson la voit incarner la légendaire chanteuse Aretha Franklin dans le nouveau biopic Respecter, un film qu’elle a également produit. Dans son interview pour Total Film, Hudson a expliqué le stress lié au portrait d’une icône de la musique aussi appréciée et les défis qui l’accompagnaient. Avant son décès, Franklin a personnellement nommé Hudson comme la femme avec laquelle elle voulait la jouer dans un film, ce qui a contribué à donner à Hudson la motivation dont elle avait besoin pour continuer.

« C’est le plus grand honneur, et en même temps, c’est effrayant », a-t-elle déclaré. « Pendant le tournage, j’ai dû me calmer [by saying], ‘Si Aretha dit que je peux le faire, alors je peux le faire.’ Parce que tu ne peux pas te lever un jour et dire : « Je vais être Aretha Franklin ». Non, ça ne marche pas comme ça, tu sais ? Mon seul objectif est de la rendre fière. Si elle dit qu’elle veut que je la joue, ça doit être quelque chose en moi qu’elle voit. »

Respecter joue maintenant dans les cinémas américains avec une sortie au Royaume-Uni prévue pour le 10 septembre. La nouvelle interview avec Hudson peut être consultée dans le nouveau numéro de Total Film lorsqu’elle sortira le 20 août. Les citations de Hudson nous viennent de GamesRadar .

